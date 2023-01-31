6 أطعمة تضر صحة طفلك

الوكيل الإخباري- ينصح خبراء التغذية الأمهات بالابتعاد عن تقديم بعض الأطعمة إلى أطفالهن، لأنها تحتوي على بعض المواد التي قد تسبب في الإضرار بصحة الطفل، فضلًا عن احتواء بعضها على نسب عالية من السكريات والسعرات الحرارية، ما قد يؤدي إلى معاناة الطفل من زيادة الوزن.



نستعرض في السطور التالية، قائمة بأبرز الأغذية المضرة لصحة الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع "Kids health".



أطعمة مضرة لصحة الطفل



1- حبوب الإفطار



تعتبر حبوب الإفطار من أكثر الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من السكريات والسعرات الحرارية، في حين تحتوي على كمية قليلة للغاية من الألياف، وعلى الرغم من ذلك يتم تسويقها باعتبارها غذاء مفيد لصحة الطفل.



2- الأطعمة المعلبة



الوجبات المعبأة التي تحتوي على اللحوم الباردة والأجبان والمقرمشات، غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون غير الصحية والكربوهيدرات البسيطة التي توفر القليل من العناصر الغذائية لطفلك.



لذا، بدلًا من شراء العبوات المجهزة بشكل مفرط، ينصح بصنعها في المنزل باستخدام المواد المفيدة مثل الحبوب الكاملة أو اللحوم الطازجة.



3- الحلوى الصلبة



الحلوى الصلبة تحتوي أساسًا على السكر والألوان والنكهات الصناعية، والتي تضر بصحة الأسنان لأنها تبقى في الفم لفترات طويلة وقد تسبب تسوس الأسنان.



وتعتبر الحلوى الصلبة من الأطعمة السيئة لصحة الأطفال الذين يعانون من مشكلات الأسنان.





4- وجبات الأطفال السريعة



غالبًا ما تقدم وجبات الأطفال السريعة في الكثير من المطاعم، والتي تحتاوي غالبًا على البرجر أو الجبن المقلي أو البطاطس المقلية، وهى أطعمة تحتوي قدر كبير للغاية من السعرات الحرارية والدهون والصوديوم، ما يضر صحة الطفل.



5- مشروبات سكرية



المشروبات السكرية من أسوأ الأغذية بالنسبة للأطفال، مثل المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات الرياضية، والتي تحتوي على كميات عالية من السكر والسعرات الحرارية.



6- المكرونة المعبأة



يمكن أن تحتوي المعكرونة المعبأة على كمية كبيرة من الصوديوم، بأكثر مما يوصى به للطفل على مدار يوم كامل، كما أنها وجبة تفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية الأساسية.

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