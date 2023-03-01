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الأربعاء، 01-03-2023 04:47 م

6 خطوات يجب الالتزام بها قبل شراء الأسماك النيئة

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الوكيل الإخباري- في المرة المقبلة التي تُفكّر فيها بشراء الأسماك، فإن هناك بعض النصائح التي يجب أن تأخذها في عين الاعتبار، بحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة في السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

يجب شراء الأسماك المبرّدة فقط أو المعروضة على طبقة سميكة من الثلج

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يجب أن تكون رائحة الأسماك طازجة وخفيفة وليست حمضية أو شبيهة بالأمونيا


يجب أن تكون عيون السمكة صافية ولامعة


يجب أن تتمتع الأسماك الكاملة بلحم صلب وخياشيم حمراء بدون رائحة. ويجب أن تحتوي الشرائح الطازجة على لحم صلب وخطوط حمراء


يجب ألّا يظهر على شرائح السمك أي تغير في اللون، أو ألوان غامقة، أو جفاف على الحواف


يجب أن يكون لحم الجمبري والكركند صافيًا بلون يشبه اللؤلؤ وقليل الرائحة أو من دون رائحة

سي ان ان

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