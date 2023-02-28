6 نصائح وقائية عند التعامل مع البيض النيء

الوكيل الإخباري- البيض مفيد جدًا لصحة الإنسان، إذ يُعتبر غنياً بالعناصر المغذية، ويحتوي على نسبة بروتين عالية الجودة، من خلال توفير جميع الأحماض الأمينية الأساسية.



ويساعد البروتين بالبيض، في بناء العضلات والحفاظ عليها، وتعزيز الشعور بالشبع، ما يُعتبر أمراً مهماً للسيطرة على الوزن.



وتناولت هيئة الصحة العامة في السعودية، بتغريدة على موقع "تويتر"، بعض النصائح الوقائية عند التعامل مع البيض النيء، والتي يجب أخذها في عين الاعتبار.

ما أبرزها؟



لا يجب شراء البيض المخزّن خارج الثلاجة

تجنب الأطعمة التي تحتوي على البيض النيء أو غير المطبوخ جيدًا

يجب طبخ البيض حتى يصبح متماسك الصفار والبياض

طبخ الأطعمة التي تحتوي على البيض بشكل جيد

حفط البيض مبرّدًا عند 5 درجات مئوية أو أكثر برودة

الامتناع عن تناول خليط يحتوي على بيض، مثل العجين النيء

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