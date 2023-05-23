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الثلاثاء، 23-05-2023 02:58 م

7 علامات واضحة لتدني تقديرك لذاتك.. وهكذا تتغلب على ذلك الشعور

علامات_تدل_على_عدم_تقديرك_لنفسك


الوكيل الإخباري- إن تدني احترام الذات هو إحدى سمات الشخصية الخادعة، التي لا تكون دائمًا واضحة بشكل صارخ كما يمكن أن يتخيلها المرء.

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ووفق ما نشرته مجلة "GQ" الهندية،فإن هناك 7 علامات تدل على تدني احترام الشخص لذاته، وهي كما يلي:

1. شدة الانتقاد للنفس
إذا كان الشخص لديه ميل للاعتقاد بأنه يقوم باستمرار باختيارات سيئة، أو يفعل الأشياء بطريقة خاطئة، فربما يكون السبب هو تقليله لتقدير نفسه وقدراته بشدة.
2. سرعة لوم النفس
يمكن أن يكون السبب هو النشأة في بيئات تحمله تبعات نتائج سيئة لا يد له فيها.

عدم تقدير الذات
3. شعور بعدم القدرة على السيطرة
يشعر الشخص ذو التقدير المتدني للنفس بأن كل أمور حياته خارج نطاق سيطرته ولا يستطيع التحكم في مجرياتها، ويفسر الخبراء سبب هذا الشعور بأنه نتيجة لأن الشخص يرى نفسه قليل القدرة على إحداث التغيير المنشود.

4. كثرة ترديد عبارات الاعتذار
إذا شعر المرء بالرعب من فكرة التسبب في إزعاج، فمن المحتمل أن يكون السبب هو اعتقاده أنه في وضع أكثر مما يستحق وأنه غير لائق له.


5. عدم التوافق مع الأمور الجيدة
عندما تحدث الأشياء الجيدة، يتصور الشخص صاحب التقدير المتدني للذات بأنها أمور خيالية، أو ينبغي ألا تكون على ما هي عليه، لأنه لا يعتبر نفسه جديراً بالحب أو الاهتمام أو الخير


6. التردد في القرارات والأفعال
عندما يجد الشخص أنه يميل إلى التردد والشك في أفكاره وتصرفاته وعند اتخاذ القرارات، فمن المحتمل أنه يعاني من تدني احترام الذات.


7. الحيرة بشأن الاحتياجات
إذا وجد الشخص نفسه دائمًا في حيرة عند طلب احتياجاته الخاصة وتحديد ما يريد، فمن المرجح أنه تعاني من تدني احترام الذات.

 

 

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