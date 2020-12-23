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الأربعاء، 23-12-2020 01:52 م

8 أمراض تعالج بثمرة الصبار

فوائد-وأضرار-الصبار-للحامل


الوكيل الإخباري _ يعد الصبّار من الثمار التي تحتوي على عدد هائل من المركّبات الكيميائية، والمغذّيات الطبيعيّة المفيدبالاضافة الى انه يحتوي على كميات من مضادّات الأكسدة والالتهابات التي تتضمن الفيتامينات المتنوّعة حيث تجعل منها ثمرة تعالج العديد من المشكلات الصحية، اليك ابرز فوائد الصبار : 

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- تحفّز كل من الجهاز المناعي والعصبي لتأثيرها المباشر على إنتاج مادة بروستجلاندين في الدم، كونها تعمل كمضاد حيوي فعّال ضد الالتهابات.


- يحافظ على توازن الهرمونات في الجسم.

- يفيد الزيت المستخلص من الصبار في الحفاظ على صحّة البشرة وحمايتها من ظهور علامات الشيخوخة.


- يعمل على تجديد خلايا الجلد التالفة، وترطيبها وإنعاشها وحمايتها من أشعّة الشمس الضارة.


- يستخدم في علاج تقرّحات الجلد والحروق البسيطة وتهدئتها.


- يعمل على تخفيض نسبة الكولسترول في الدم، لاحتوائه على الألياف والسكريّات والجوامد.


- يساعد في تخفيض ضغط الدم المرتفع لفقره بأملاح الصوديوم، والتخفيف من التهابات الأوعية الدموية .


-  يساهم في حماية المعدة من الحموضة والالتهابات.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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