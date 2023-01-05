8 اسباب لبرودة اليدين .. وحالة تستدعي القلق

الوكيل الإخباري-برودة اليدين هو انخفاض درجة حرارة اليدين في الأجواء الغير باردة وتُعد استجابة طبيعية للجسم لتنظيم درجة الحرارة ولا تستدعي القلق في كثير من الحالات الا في حال اقتران البرودة بتغير لون الجلد .



اسباب برودة اليدين

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اضطراب تدفق الدم لليدين

فقر الدم

مرض السكري

التصلب الجلدي

الذئبة الحمامية

قصور الغدة الدرقية

داء رينو

داء بورغر



اعراض برودة اليدين

تغير في لون الجلد في اليدين و القدمين فيميل لونها الى الأزرق أو الأبيض .

تنميل في الأطراف .

خدران الاطراف .

شد أو تصلب الجلد .





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