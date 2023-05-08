8 اعراض تشير الى حساسية الخردل

الوكيل الإخباري- قال المركز الاتحادي للتغذية إن للخردل فوائد صحية عدة، إذ يثبط الالتهابات، ويقوي جهاز المناعة، ويحفز الشهية، ويساعد على الهضم، خاصة الأطعمة الدهنية.



وأضاف أنه كنز من المعادن والفيتامينات، فهو غني بالمغنيسيوم، والكالسيوم، والفوسفور، وفيتامينات B.

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ومن ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن البعض يعاني من حساسية الخردل، بأعراض تتمثل في آلام البطن، والغثيان، والقيء، والإسهال ،والصعوبات في البلع، و الحكة في الفم والحلق، والطفح الجلدي، وتورم الشفاه واللسان.



وفي الحالات الشديدة يصل الأمر إلى ضيق في التنفس، وفي أسوأ الحالات قد يصاب المريض بصدمة تحسسية، تشكل خطراً على الحياة.

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