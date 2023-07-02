8 علاجات طبيعية للتخلص من عسر الهضم

الوكيل الإخباري - لا يعد عسر الهضم مرضًا، ولكنه أحد أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى، مثل القرحة أو التهاب المعدة أو الحموضة وارتجاع المريء.

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يمكن أن تشمل أعراض عسر الهضم الامتلاء غير المريح للبطن بعد تناول الطعام، أو قد تشعر بألم أو إحساس بالحرقان في الجزء العلوي من المعدة.



ويمكن التخلص من عسر الهضم باستخدام العلاجات المنزلية، بما في ذلك النعناع والزنجبيل وغيرها من العناصر الغذائية.



ويستعرض الكونسلتو فيما يلي أبرز العلاجات المنزلية يمكن أن توفر راحة سريعة لعسر الهضم، وفقا لما نشره موقع "Health line".



أفضل العلاجات الطبيعية لعسر الهضم

1. شاي النعناع

النعناع له تأثير مضاد للتشنج على الجسم، مما يجعله خيارًا رائعًا للتخفيف من مشاكل المعدة، مثل الغثيان وعسر الهضم.



وفي الوقت نفسه يجب ألا تشرب أو تأكل النعناع عندما يكون عسر الهضم ناتجًا عن ارتداد الحمض، لأن النعناع يمكن أن يتسبب في عودة حمض المعدة إلى المريء وتفاقم ارتجاع الحمض، ولا ينصح بشرب الشاي بالنعناع للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أو القرحة.



2. شاي البابونج

من المعروف أن شاي البابونج يساعد على النوم وتهدئة القلق، ويمكن لهذه العشبة أيضًا أن تخفف من آلام الأمعاء، وتقلل من عسر الهضم، عن طريق تقليل حمض المعدة في الجهاز الهضمي، ويعمل البابونج أيضًا كمضاد للالتهابات لوقف الألم.



3. خل التفاح

تتراوح الفوائد الصحية المزعومة لخل التفاح من تحسين حالة الجلد إلى التشجيع على إنقاص الوزن، وقد يساعد أيضًا في تخفيف عسر الهضم، وكانت نتائج البحث حول هذا الأمر مختلطة.



على الرغم من أن خل التفاح آمن، إلا أن شربه بكميات كبيرة أو غير مخفف يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل تآكل الأسنان والغثيان وحرق الحلق وانخفاض نسبة السكر في الدم.



4. الزنجبيل

الزنجبيل علاج طبيعي آخر لعسر الهضم لأنه يمكن أن يقلل من حموضة المعدة، وبنفس الطريقة فإن القليل جدًا من حمض المعدة يسبب عسر الهضم، والكثير من حمض المعدة له نفس التأثير.



5. بذور الشمر

قد تساعد هذه العشبة المضادة للتشنج أيضًا في علاج عسر الهضم بعد تناول الوجبة، بالإضافة إلى تهدئة مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، مثل تقلصات المعدة والغثيان والانتفاخ.



6. صودا الخبز "بيكربونات الصوديوم"

يمكن لصودا الخبز تحييد حمض المعدة بسرعة وتخفيف عسر الهضم والانتفاخ والغازات بعد تناول الطعام.



ويعتبر بيكربونات الصوديوم آمنًا وغير سام بشكل عام، لكن شرب كميات كبيرة من صودا الخبز يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، مثل الإمساك والإسهال والتهيج والقيء والتشنجات العضلية.



7. ماء الليمون

التأثير القلوي لماء الليمون أيضا يحيد حمض المعدة ويحسن الهضم، ومع ذلك فإن الكثير من ماء الليمون يمكن أن يضعف مينا الأسنان ويسبب زيادة التبول.



8. جذر عرق السوس

تظهر الأبحاث أن جذر عرق السوس يمكن أن يهدئ التشنجات العضلية والالتهابات في الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم.



وعلى الرغم من فعاليته في عسر الهضم، إلا أن جذر عرق السوس يمكن أن يسبب اختلالًا في توازن الصوديوم والبوتاسيوم وارتفاع ضغط الدم بجرعات كبيرة.

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