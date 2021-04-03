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السبت، 03-04-2021 11:51 ص

8 علامات تشير إلى الإصابة المبكرة بمرض السكري

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الوكيل الاخباري - يعد المرض المزمن الذي ترتفع فيه نسبة السكر في الدم لأن البنكرياس إما لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا ينتج أي شيء على الإطلاق هو أحد أكثر الحالات الصحية المزمنة شيوعًا في العالم. 

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ومع ذلك، لا يعرفه كل من يعاني من مرض السكري -على سبيل المثال- من بين 32.2 مليون شخص في الولايات المتحدة مصابين بالمرض، لم يتم تشخيص سوى 7.3 مليون شخص، وفقًا لتقرير إحصاءات مرض السكري الوطني لعام 2020 الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يرجع ذلك لأن أعراض مرض السكري يمكن أن تكون خفيفة للغاية، وعلى الرغم من أن الأعراض متشابهة لكل من مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، إلا أنه من الصعب تحديد أعراض مرض السكري من النوع الثاني ، لأنها قد تكون غامضة أو غالبًا ما تكون أعراضًا لحالات مزمنة أخرى، بحسب ما جاء في تقرير لموقع US News الأمريكي. 


تقول الدكتورة إيشا توماس، اختصاصي الغدد الصماء: "يتطور المرض ببطء لدى الكثير من مرضى السكري من النوع 2، وقد لا يدركون أنهم أصيبوا باالمرض دون فحص"، مضيفا: "هناك الملايين من المرضى الذين يعانون من مرض السكري الذين لا يعرفون أنهم مصابون به". 


الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري


لا يمكنك أن تعرف على وجه اليقين ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري بناءً على الأعراض فقط - ستحتاج إلى زيارة طبيب لفحص مستويات السكر في الدم وإجراء تشخيص نهائي.


تشير الدكتورة كاثلين واين، أخصائية الغدد الصماء المتخصصة في مرض السكري من النوع الأول إلى أنه في حين أن الأعراض المذكورة أدناه هي من بين أكثر الأعراض شيوعًا، لكن "أحد الأعراض عادةً لا يشير وحده إلى الإصابة، بل المجموعة بأكملها تجعلنا نبحث عن مرض السكري". 


1. تشعر بالحاجة إلى التبول كثيرا.
2. تشعر بالعطش أكثر من المعتاد.
3. تتطور لديك عدوى المسالك البولية بشكل متكرر.
4. تعاني من فقدان الوزن بشكل غير مقصود.
5. تتطور لديك أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا أو تشعر بمزيد من التعب.
6. تعاني من عدم وضوح الرؤية في بعض الأحيان.
7.تحتاج إلى وقت أطول للشفاء من الجروح والإصابات.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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