خطوات وقائية ضد نزلات البرد والإنفلونزا

الوكيل الإخباري- قدمت أخصائية التغذية، الدكتورة فيديريكا أماتي، خطوات عملية تساعد على الوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد هذا الشتاء.



وفي مقطع فيديو على حسابها في إنستغرام، أوضحت أماتي التي تعمل في شركة "زوي" لمؤسسها تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة في كلية كينغز كوليدج لندن، استراتيجياتها الوقائية، قائلة: "أستخدم بخاخات الزنك للأنف وأقراص المضغ كخطوة هامة. ليست هذه الطريقة مضمونة النتائج، لكنها قد تعطل الفيروسات إذا لامس الزنك الأنف أو الحلق".

اضافة اعلان



كما شددت على أهمية الالتزام بأساسيات النظافة، وأضافت: "اغسل يديك بانتظام، واعطس أو اسعل في مرفقك، واستخدم منديلا ورقيا".



وأشارت أماتي إلى تهوية الأماكن المشتركة، قائلة: "فتح النافذة يقلل الحمل الفيروسي في الغرفة، ما يقلل فرص الإصابة أو الحد من حدة المرض إذا أصبت به".



وعن التغذية، أكدت الدكتورة أماتي أن صحة الأمعاء تلعب دورا رئيسيا في دعم جهاز المناعة. ونصحت بتغذية ميكروبات الأمعاء بالنباتات الغنية بالألياف والأطعمة المخمرة يوميا، مثل الزبادي الطبيعي والكيمتشي (طبق كوري تقليدي مصنوع من الخضروات المخمرة).



كما أوصت بتناول الفاصوليا والبازلاء والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة مثل الشعير بانتظام، إلى جانب الفاكهة كوجبة خفيفة.



واختتمت حديثها قائلة: "الالتزام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة المخمرة يوميا يجعل ميكروبيوم أمعائك في حالة ممتازة، ويساعد جهازك المناعي على العمل بكفاءة. هذا ما أفعله لحماية نفسي وعائلتي، ولا يعني بالضرورة أنك لن تصاب بالمرض، لكنه يقلل من خطره".