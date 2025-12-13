أطباء أمريكيون يحذرون من مرض قاتل يعشش في أثاث المطابخ

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية عن رصد أول حالة مؤكدة لمرض رئوي يهدد الحياة مرتبط بأسطح مطابخ مصنوعة من أنواع معينة من الحجر.



أفادت بذلك قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية ونقلت عن مصدر طبي في الولاية: "غالبا ما يرتبط هذا المرض بالعمل مع الكوارتز، الذي ازدادت شعبيته في السنوات الأخيرة نظرا لسهولة استخدامه وجماله.

اضافة اعلان

وأفادت مديرية الصحة العامة في ماساتشوستس بأنه تم تشخيص إصابة رجل يبلغ من العمر 40 عاما عمل في صناعة أسطح المطابخ الحجرية لمدة 14 عاما، بداء السيليكوز، وهو مرض يُهدد الحياة بشكل قاتل".



وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن المريض كان يعمل في تقطيع وصقل وتلميع أسطح المطابخ. وعادة ينتج عن هذا العمل غبار يتكون من جزيئات السيليكا البلورية. وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن استنشاق هذا الغبار يُسبب تندب الرئتين وتطور داء السيليكوز.



ويمكن الوقاية من هذه المضاعفات باتباع إجراءات السلامة والأمن الصناعي، ولكن بمجرد إصابة الشخص بالمرض، يصبح الداء عصي على العلاج. تشمل أعراضه : السعال المستمر، وألم الصدر، وضيق في التنفس، وإرهاق دائم. وأضافت المديرية أنه مع تفاقم المرض، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك سرطان الرئة، والسل، وحتى الوفاة.



ونوهت المديرية بضرورة تهيئة ظروف عمل مناسبة عند العمل مع أسطح المطابخ، كما أكدت أن تطور المرض لدى الغالبية العظمى من الحالات يرتبط بالنشاط المهني.