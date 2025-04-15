أشياء نستخدمها يوميا قد تضر صحتك دون أن تدري

أبرز مصادر الخطر داخل المنازل:
أواني الطهي غير اللاصقة: قد تُطلق مواد كيميائية من نوع PFAS عند تعرضها للحرارة، وترتبط بسرطان الكلى.
الحاويات البلاستيكية: خاصة التي تحتوي على BPA، والتي قد تُخل بالتوازن الهرموني وترتبط بسرطان الثدي والبروستات، ويزيد الخطر عند تسخين الطعام بها.
رقائق الألمنيوم: استخدامها مع الأطعمة الحمضية أو الحارة قد يؤدي إلى تسرب الألمنيوم، مما يربطها بأمراض عصبية وسرطانات محتملة.
الزيوت النباتية المكررة: عند معالجتها حراريًا قد تحتوي على دهون متحولة تسبب التهابات مزمنة مرتبطة بسرطانات القولون والثدي.
زجاجات المياه البلاستيكية: إعادة الاستخدام أو تعرضها للحرارة قد يسبب تسرب مواد كيميائية تؤثر على الهرمونات.
المعلبات الغذائية: تحتوي على BPA، خاصة مع الأطعمة الحمضية، وترتبط بزيادة خطر سرطان الثدي والبروستات.
-
أخبار متعلقة
-
هل يساعد ماء بذور الشيا في تقليل دهون البطن؟
-
دهون الطعام تهاجم دماغك... 6 آثار لا تتجاهلها
-
لصحة أفضل في الشيخوخة.. خبير تغذية يحدد أهم الأطعمة والنصائح
-
هل الأرز البني آمن للأطفال دائما؟.. خبير تغذية يوضح
-
نصائح لتقوية المناعة في الربيع
-
لماذا ترتفع الحرارة في الأماكن المزدحمة؟ طبيب يجيب
-
FDA تحدد شروطا جديدة.. متى يُعتبر الطعام المعلب صحيا ؟
-
إزالة الشامة بين الأساطير والخرافات.. هل إزالتها تثير القلق؟