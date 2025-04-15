الثلاثاء 2025-04-15 11:18 ص
 

أشياء نستخدمها يوميا قد تضر صحتك دون أن تدري

ؤ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-  رغم أن المنزل يُعد مكانًا آمنًا، إلا أن هناك عناصر شائعة الاستخدام قد تشكل خطرًا صامتًا على الصحة، خصوصًا مع التعرض المستمر لبعض المواد الكيميائية، بحسب ما أوضح تقرير نشره موقع الكونسلتو نقلًا عن تايم أوف إنديا.

اضافة اعلان


أبرز مصادر الخطر داخل المنازل:
أواني الطهي غير اللاصقة: قد تُطلق مواد كيميائية من نوع PFAS عند تعرضها للحرارة، وترتبط بسرطان الكلى.
الحاويات البلاستيكية: خاصة التي تحتوي على BPA، والتي قد تُخل بالتوازن الهرموني وترتبط بسرطان الثدي والبروستات، ويزيد الخطر عند تسخين الطعام بها.
رقائق الألمنيوم: استخدامها مع الأطعمة الحمضية أو الحارة قد يؤدي إلى تسرب الألمنيوم، مما يربطها بأمراض عصبية وسرطانات محتملة.
الزيوت النباتية المكررة: عند معالجتها حراريًا قد تحتوي على دهون متحولة تسبب التهابات مزمنة مرتبطة بسرطانات القولون والثدي.
زجاجات المياه البلاستيكية: إعادة الاستخدام أو تعرضها للحرارة قد يسبب تسرب مواد كيميائية تؤثر على الهرمونات.
المعلبات الغذائية: تحتوي على BPA، خاصة مع الأطعمة الحمضية، وترتبط بزيادة خطر سرطان الثدي والبروستات.

 

النصيحة: اختيار بدائل آمنة مثل الأواني الزجاجية أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وتجنّب تعريض البلاستيك للحرارة، من الخطوات المهمة للحماية.

 

الكونسلتو 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي

أخبار محلية التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العلم الأردني

ل

أخبار محلية في يوم العلم وذكرى تأسيسها.. خصم 10% لدى الاستهلاكية المدنية

ل

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعالج 403 مريض مجانا في جرش

7ه

منوعات 5 طرق فعالة لخفض شجارات الإخوة وتعزيز العلاقة بينهم

قلقل

منوعات هزّ الرأي العام الإسباني.. فيديو يوثق تعذيب أطفال في حضانة

كوريا الجنوبية - صناعة الرقائق الإلكترونية

تكنولوجيا سول تعتزم دعم قطاع أشباه الموصلات بـ 5 مليارات دولار

ال

فن ومشاهير جورجينا تُفاجئ الجمهور بوشم باللغة العربية.. إليك ما كتبته - صورة

ا

أسواق ومال تسارع معدل التضخم في السعودية



 
 





الأكثر مشاهدة