أطعمة تحمي من جلطات القلب في رمضان.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- يسعى الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان للحفاظ على صحتهم وتعزيز جهازهم الدوري أثناء الصيام. إليك أبرز الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر جلطات القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية، وفقًا للدكتور أشرف رضا، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية:

التمور: تُعتبر التمور من أفضل الأطعمة للإفطار، فهي تحتوي على سكريات سريعة تمثل مصدرًا ممتازًا للطاقة بعد صيام طويل.

السوائل: من المهم تناول كميات كافية من السوائل مثل الماء والعصائر الطبيعية (عصير البرتقال أو الرمان) لتعويض السوائل المفقودة طوال اليوم.

البروتينات والخضروات: يُفضل تناول البروتينات الصحية مثل الدجاج، السمك أو البيض، مع الحرص على تناول الخضروات التي تحتوي على الألياف والفيتامينات، مع إضافة زيت الزيتون على السلطة الخضراء.

تجنب الإفراط: يجب تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام لتجنب ارتفاع ضغط الدم الزائد، الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة القلب.

نوعية الطعام: من الأفضل تناول أطعمة صحية مثل الشوفان والخبز الأسمر التي توفر طاقة مستمرة، بالإضافة إلى مصادر بروتين خفيفة مثل الحمص أو البيض المسلوق. تناول الدهون الصحية مثل الأفوكادو أو زيت الزيتون يعزز الصحة.

تجنب السكريات: يجب على الصائمين تجنب الحلويات والمشروبات السكرية، التي قد تتسبب في ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

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باتباع هذه النصائح، يمكن للصائمين تحسين صحتهم القلبية وتقليل خطر جلطات القلب خلال شهر رمضان المبارك.