الإثنين 2025-09-08 01:31 م
 

أهم التحاليل الطبية التي يجب على العروس إجراؤها قبل الزواج

الإثنين، 08-09-2025 01:01 م

الوكيل الإخباري-   الزواج ليس فقط فستانًا أبيض وتجهيزات احتفالية، بل هو بداية لحياة صحية مشتركة. ومن أهم خطوات الاستعداد له، إجراء الفحوص الطبية التي تضمن لكِ صحة جيدة، وتكشف عن أي مشاكل يمكن علاجها مبكرًا.

في هذا المقال، تُقدّم اختصاصية التغذية جنى حرب دليلكِ للفحوص الضرورية قبل الزواج، إلى جانب توصيات غذائية لتعزيز صحتك ومناعتك.

أولاً: فحوص الأمراض المعدية
لحماية الشريك والمولود مستقبلاً، يجب التأكد من الخلوّ من الأمراض التالية:
التهاب الكبد B وC
فيروس HIV (نقص المناعة)
الزهري (VDRL)
الحصبة الألمانية

ثانيًا: فحوص الدم الأساسية
هذه التحاليل تكشف عن نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية لطاقة الجسم وصحة المناعة:
صورة دم كاملة (CBC)
تحليل الحديد والفريتين
فيتامين D
فيتامين B12
🟡 نقص هذه العناصر قد يسبب التعب، ضعف المناعة، وتساقط الشعر.

ثالثًا: فحوص السكر والغدة الدرقية
مهمة لتقييم التوازن الهرموني وتنظيم الدورة الشهرية:
سكر صائم + HbA1c
TSH و FT4 لهرمونات الغدة الدرقية

رابعًا: فحوص الهرمونات الأنثوية
تُستخدم لتقييم التبويض والخصوبة:
FSH / LH / Prolactin / Estradiol
(Testosterone) عند الحاجة

خامسًا: الفحوص الوراثية (لمن تربطهم صلة قرابة)
التلاسيميا
فقر الدم المنجلي
تحاليل جينية إضافية حسب التاريخ العائلي

خلاصة:
كل عروس تستعد لحياة جديدة، تستحق أن تبدأها بأفضل صحة ممكنة. لا تهملي هذه التحاليل، فهي استثمار في مستقبلكِ ومفتاح لحياة زوجية مستقرة وسليمة.

 

سيدتي 

 
 
gnews

