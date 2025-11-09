علماء MIT يطورون لقاحاً واعداً ضد مرض السل

الوكيل الإخباري- يعمل فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على تطوير لقاح جديد ضد مرض السل، الذي أصيب به نحو 10.8 مليون شخص في 2023 وتسبّب بمليون وفاة تقريباً، خاصة في الدول النامية.

اضافة اعلان



يعتمد اللقاح على بروتينات مستخرجة من بكتيريا السل نفسها، حيث حدد الباحثون 24 ببتيداً تحفّز استجابة قوية من الخلايا التائية، ما قد يوفر حماية فعّالة للكبار، على عكس لقاح BCG القديم من عام 1921.



يأمل الفريق أن يُحدث هذا اللقاح فرقاً كبيراً عالمياً ويقلّل من الوفيات المرتبطة بالمرض المقاوم للأدوية