علماء MIT يطورون لقاحاً واعداً ضد مرض السل

يعتمد اللقاح على بروتينات مستخرجة من بكتيريا السل نفسها، حيث حدد الباحثون 24 ببتيداً تحفّز استجابة قوية من الخلايا التائية، ما قد يوفر حماية فعّالة للكبار، على عكس لقاح BCG القديم من عام 1921.
يأمل الفريق أن يُحدث هذا اللقاح فرقاً كبيراً عالمياً ويقلّل من الوفيات المرتبطة بالمرض المقاوم للأدوية
