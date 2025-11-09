الطبيعة وسلاحك ضد كآبة الشتاء

وينصح الأخصائيان النفسيان ميشال موسكوفيتز وجيسيكا ماجيدسون بنقل جلسات العلاج النفسي إلى الخارج، مشيرين إلى أن الطبيعة مفيدة حتى من دون معالج.
إليك 5 طرق للاستفادة من الطبيعة هذا الشتاء:
تقبل الانزعاج البسيط: مواجهة البرد أو الرياح بالملابس المناسبة تساعد على الانفتاح الذهني.
انتبه لحواسك: ملاحظة الطيور، أوراق الشجر، أو شعور الرياح يعزز اليقظة والاسترخاء.
افتح قلبك للشعور بالدهشة: النجوم، الأعشاش، وتساقط الأوراق توفر لحظات إعجاب وتجدد.
خذ أفكارك في نزهة: المشي في الهواء الطلق يصفّي الذهن ويحفّز الإبداع.
عزز التواصل الاجتماعي: النشاطات الخارجية مع الآخرين تقوي الروابط وتحارب العزلة.
سواء كنت وحيدًا أو مع الآخرين، الخطوة الأولى نحو الخارج كافية لتغيير المزاج ومكافحة كآبة الشتاء.
