الطبيعة وسلاحك ضد كآبة الشتاء

الوكيل الإخباري- مع قصر الأيام وبرودة الطقس، يعاني الكثيرون من انخفاض المزاج والطاقة المرتبط بالاكتئاب الموسمي، لكن الأبحاث تؤكد أن قضاء الوقت في الهواء الطلق يحسّن الصحة النفسية بشكل كبير. الحدائق، المساحات الخضراء، وحتى الجبال توفر تجارب حسية تهدئ العقل، تحسن النوم، وتعزز الانتماء والتواصل.



وينصح الأخصائيان النفسيان ميشال موسكوفيتز وجيسيكا ماجيدسون بنقل جلسات العلاج النفسي إلى الخارج، مشيرين إلى أن الطبيعة مفيدة حتى من دون معالج.



إليك 5 طرق للاستفادة من الطبيعة هذا الشتاء:

تقبل الانزعاج البسيط: مواجهة البرد أو الرياح بالملابس المناسبة تساعد على الانفتاح الذهني.

انتبه لحواسك: ملاحظة الطيور، أوراق الشجر، أو شعور الرياح يعزز اليقظة والاسترخاء.

افتح قلبك للشعور بالدهشة: النجوم، الأعشاش، وتساقط الأوراق توفر لحظات إعجاب وتجدد.

خذ أفكارك في نزهة: المشي في الهواء الطلق يصفّي الذهن ويحفّز الإبداع.

عزز التواصل الاجتماعي: النشاطات الخارجية مع الآخرين تقوي الروابط وتحارب العزلة.



سواء كنت وحيدًا أو مع الآخرين، الخطوة الأولى نحو الخارج كافية لتغيير المزاج ومكافحة كآبة الشتاء.

اضافة اعلان