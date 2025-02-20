اكتشاف جديد قد يمنع انتشار السرطان قبل فوات الأوان

الوكيل الإخباري- اكتشف فريق من علماء ملبورن آلية جديدة قد تساهم في تطوير علاجات فعالة لسرطان البروستات والرئة والكلى.

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تمكن فريق البحث من معهد موناش للعلوم الصيدلانية (MIPS) ومعهد WEHI، لأول مرة، من تحديد كيفية “إيقاف” جزيء رئيسي يعرف باسم “بروتين سيرين كيناز H1” (PSKH1)، والذي يلعب دورا أساسيا في تطور الأورام وانتشارها.



ويصنف هذا البروتين ضمن “الجزيئات المظلمة”، أي التي لم تُدرس بشكل كاف، ورغم ارتباطه بسرطان البروستات والرئة والكلى، فإن آلية عمله لم تكن معروفة حتى الآن.



وأظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، أن الجزيء PSKH1 يتم “تشغيله” عند ارتباطه ببروتين يسمى Calmodulin، بينما يتم “إيقافه” عند ارتباطه ببروتين آخر يسمى Reticulocalbin.



ووصف الدكتور جون سكوت، الباحث المشارك في الدراسة، هذه العملية بأنها “عمل موازنة داخل خلايا الجسم”، حيث تتحكم الإشارات الجزيئية في نمو الخلايا وانقسامها.



وقال سكوت: “تتشكل الأورام عندما تتجاهل الخلايا الإشارات الطبيعية التي تنظم دورة حياتها، مثل التوقف عن النمو أو الدخول في عملية الموت المبرمج. وعند تفاعل PSKH1 مع بروتينات معينة، فإنه يطلق سلسلة من التفاعلات التي قد تؤدي إلى تكوين الأورام وانتشارها”.



ومع هذا الاكتشاف، يصبح بالإمكان تطوير أدوية تستهدف PSKH1، ما قد يؤدي إلى تحسين علاجات السرطان، خاصة سرطان البروستات.



وأكد البروفيسور جيمس مورفي، الباحث الرئيسي المشارك في الدراسة، أن فهم كيفية إيقاف تشغيل PSKH1 قد يساعد في وقف تقدم السرطانات المرتبطة به، ما يفتح المجال أمام تطوير أدوية جديدة أكثر فعالية وأقل آثارا جانبية.



ويشير العلماء إلى أن الآلية المكتشفة لتنظيم PSKH1 قد تمتد لتشمل جزيئات أخرى ضمن العائلة نفسها، ما يوسع نطاق التأثير المحتمل للدراسة لتشمل أنواعا أخرى من السرطان والأمراض المرتبطة بالإشارات الجزيئية داخل الخلايا.