الحكة الجلدية المفاجئة - متى تشير لمشكلة صحية؟

الوكيل الإخباري- تعد الحكة الجلدية من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وقد تصاحبها أعراض أخرى مثل الطفح الجلدي أو جفاف الجلد. وعلى الرغم من أن الحكة قد تكون نتيجة لعدة أسباب بسيطة مثل جفاف البشرة أو لدغات الحشرات، إلا أن هناك حالات صحية قد تكون هي السبب الكامن وراء هذه الحكة. في بعض الأحيان، قد تشير الحكة إلى مشكلة صحية أكثر خطورة تتطلب استشارة طبية. في هذا التقرير، سنستعرض أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى الحكة الجلدية، وكيفية التمييز بين الأسباب البسيطة والمشاكل الصحية الأكثر تعقيدًا.



جفاف الجلد

يُعد جفاف الجلد من الأسباب الشائعة للحكة، خاصة عندما يفقد الجلد رطوبته، وقد يظهر على شكل تقشرات أو قشور. هذه المشكلة شائعة بين كبار السن، خاصة في أشهر البرد.

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لدغات الحشرات

يمكن أن تسبب لدغات الحشرات، مثل البعوض والعناكب، حكة وتهيج في الجلد، وقد تكون اللدغات صغيرة لدرجة أن الشخص يشعر بالحكة دون أن يرى اللدغة. تختلف العلاجات باختلاف نوع الحشرة.



آثار جانبية لبعض الأدوية

الحكة الجلدية قد تكون أحد الآثار الجانبية للأدوية، مثل مسكنات الألم الأفيونية، وقد تصاحبها طفح جلدي أو تظهر دون أي طفح.



اضطرابات الأعصاب

مشاكل الأعصاب قد تسبب حكة في الجلد دون وجود طفح جلدي، مثل الحكة العصبية التي قد تنتج عن إصابات أو تلف الأعصاب.



أمراض الكبد

أمراض مثل تليف الكبد والتهاب الكبد قد تسبب حكة جلدية، وقد يعزى ذلك إلى تراكم العصارة الصفراوية الزائدة في الجسم. الحكة تكون عادةً أكثر وضوحًا في راحتي اليدين وباطن القدمين، وتزداد سوءًا بالحرارة وعادة ما تتفاقم ليلاً.