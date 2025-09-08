الإثنين 2025-09-08 11:21 ص
 

الطريقة الصحيحة لاستخدام حبوب الكولاجين وفوائدها المذهلة

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   الكولاجين هو بروتين طبيعي يُنتجه الجسم، ويُعد مسؤولًا عن صحة الجلد، المفاصل، الشعر، والأظافر. لكن مع التقدم في العمر، يقل إنتاجه، وهنا تأتي أهمية مكملات الكولاجين.

✅ إليك الطريقة المثالية لاستخدام حبوب الكولاجين:
على معدة فارغة:
يُفضل تناولها قبل الأكل، لأن الطعام يقلل من امتصاص الكولاجين في المعدة.
في الصباح:
خاصة إذا كنتِ تهدفين لتحسين نضارة البشرة وتجديد خلاياها.
مع فيتامين C:
لأنه يُعزز امتصاص الكولاجين، ويمكن تناوله في وقت مختلف عن الكولاجين.
الجرعة المناسبة:
بين 2.5 إلى 15 غرام يوميًا، ولا يجب زيادتها دون استشارة الطبيب.

🌟 فوائد حبوب الكولاجين:
نضارة البشرة وتقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة
تقوية الشعر والأظافر ومنع التكسر والتساقط
دعم صحة المفاصل وتقليل الألم والخشونة
تحسين الهضم ووظائف الجهاز الهضمي
زيادة الكتلة العضلية وتحويل السكر إلى طاقة
الوقاية من أمراض القلب وضبط ضغط الدم

⚠️ تنبيه:
رغم فوائد الكولاجين، قد تظهر آثار جانبية لدى البعض مثل اضطرابات بسيطة في الهضم. لذلك من الأفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل البدء بأي مكمل غذائي.

 



