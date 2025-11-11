باستخدام زبدة الفول السوداني.. هكذا يتم الكشف عن مرض الزهايمر

الوكيل الإخباري- ابتكر علماء في جامعة فلوريدا طريقة بسيطة وغير مكلفة للكشف المبكر عن مرض الزهايمر باستخدام زبدة الفول السوداني.

وأظهرت الدراسة أن المرضى المصابين بالزهايمر يعانون من ضعف في حاسة الشم في فتحة الأنف اليسرى مقارنة باليمنى، وهو ما يمكن اكتشافه بسهولة من خلال اختبار بسيط يتم فيه تقريب زبدة الفول السوداني تدريجياً من الأنف لقياس مدى الاستجابة للرائحة.



وتبيّن أن مرضى الزهايمر لم يتمكنوا من شم الرائحة إلا عندما كانت زبدة الفول السوداني قريبة جداً من أنفهم اليسرى، بينما استطاعوا شمها من مسافة أبعد بالأنف اليمنى، بخلاف الأشخاص الأصحاء أو المصابين بأنواع أخرى من الخرف.



ويرى الباحثون أن هذا الاختبار يمكن أن يكون وسيلة مساعدة في التشخيص المبكر للمرض، نظراً لسهولته وقلة تكلفته، لكنهم أكدوا أنه لا يغني عن الفحوص الطبية الدقيقة مثل اختبارات الذاكرة أو تصوير الدماغ.



ويُعد هذا الاكتشاف مثالاً على أن الأدوات البسيطة قد تفتح آفاقاً جديدة في الطب، حتى لو كانت مجرد علبة زبدة فول سوداني.