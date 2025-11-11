دراسة تحسم الجدل: هل يؤثر الصيام المتقطع على قوة العقل؟

الوكيل الإخباري- أكدت دراسة جديدة أن الصيام القصير المدى لا يؤثر سلباً على التفكير أو الذاكرة لدى البالغين الأصحاء، فيما قد يسبّب تراجعاً إدراكياً طفيفاً لدى الأطفال.

اضافة اعلان



وأوضح الباحثون من جامعتي أوكلاند ولودبره، بعد مراجعة 71 دراسة شملت نحو 3500 مشارك، أن تخطي الوجبات لمدة تصل إلى 12 ساعة لا يضعف القدرات الذهنية لدى البالغين، بينما أظهر الأطفال تراجعاً بسيطاً في الأداء بعد صيام تجاوز 12 ساعة.



وأشار العلماء إلى أن الشعور بالتشتت أثناء الصيام يعود غالباً للجوع نفسه وليس لانخفاض في القدرات العقلية، مؤكدين أن الصيام القصير قد يساعد الجسم على تحفيز عمليات أيضية مفيدة ودعم الصحة على المدى الطويل.