المكملات الغذائية الممنوعة لكبار السن: احذروا التأثيرات السلبية

الوكيل الإخباري- يجب على كبار السن استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناول المكملات الغذائية، حيث يمكن أن تؤثر بعض الأنواع سلبًا على صحة الجسم مع تقدم العمر. في التقرير التالي، نعرض المكملات الغذائية التي يُنصح بتجنبها لكبار السن، وفقًا لموقع "EatingWell".



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مكملات غذائية ممنوعة لكبار السن:

الحديد:

رغم أن الحديد يعزز إنتاج كريات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين في الجسم، إلا أنه ليس الخيار الأفضل لكبار السن، خاصة لمن يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة وراثية تؤدي إلى امتصاص الجسم الكثير من الحديد وتراكمه في الأعضاء الحيوية مثل الكبد والقلب والبنكرياس. كما أن الحديد قد يتداخل مع فعالية بعض الأدوية.



الريسفيراترول:

يعد الريسفيراترول مركبًا طبيعيًا موجودًا في العنب وبعض أنواع التوت ويُروج له لدعمه صحة القلب ومكافحة الشيخوخة. ومع ذلك، أظهرت بعض الدراسات أن الجرعات المطلوبة لتحقيق هذه الفوائد تكون أعلى من تلك الموجودة في المكملات، وقد تؤدي الجرعات العالية إلى آثار جانبية في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تأثيره على مميعات الدم.



فيتامين سي:

يُعتبر فيتامين سي ضروريًا لتقوية الجهاز المناعي، لكن الجرعات العالية من مكملاته قد تؤثر سلبًا على نظام الاستجابة المضادة للأكسدة في الجسم. كما أن مكملات فيتامين سي يمكن أن تُسبب ضغطًا على المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى شعور بعدم الراحة الهضمية عند تناولها بكثرة.



فيتامين هـ:

فيتامين هـ يُشتهر بقدرته على حماية الخلايا من الضرر التأكسدي الناتج عن الشوارد الحرة. رغم ذلك، لا يوجد دليل علمي يثبت أن مكملات فيتامين هـ قد تساعد في إطالة العمر. على العكس، أظهرت بعض الأبحاث أن الجرعات العالية قد تُسبب خللاً في التوازن التأكسدي بالجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.