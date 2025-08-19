الأربعاء 2025-08-20 12:09 ص
 

"دنيئة ومليئة بالمغالطات".. باريس ترد على رسالة من رئيس وزراء الكيان

الثلاثاء، 19-08-2025 11:41 م
الوكيل الإخباري-   استنكرت باريس، الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي انتقد فيها رغبة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووصفته بأنه أمر "دنيء".اضافة اعلان


وشدد قصر الإليزيه على أن رسالة نتنياهو "لن تمر من دون رد"، مؤكداً أن "فرنسا تحمي وستحمي دائماً مواطنيها اليهود.. نحن نمر بفترة تتطلب (التصرف) بجدية ومسؤولية، لا التشويش والتلاعب".

واعتبر الإليزيه ربط نتنياهو اعتراف فرنسا بفلسطين كدولة مع تأجيج معاداة السامية أمراً "دنيئاً ومليئاً بالمغالطات".

وكان نتنياهو قد وصف دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بفلسطين كدولة بأنها تؤجج "نار معاداة السامية".

ووفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، فقد رأى نتنياهو في رسالة وجهها لماكرون أن "معاداة السامية ارتفعت بشكل كبير في فرنسا بعد إعلان ماكرون".

وأضاف: "دعوتكم للاعتراف بدولة فلسطينية تسكب الوقود على نار معاداة السامية، هذه ليست دبلوماسية، بل استرضاء. إنها تكافئ إرهاب حماس، وتزيد من إصرار حماس على عدم إطلاق سراح الرهائن، وتشجع أولئك الذين يهددون اليهود الفرنسيين، وتغذي الكراهية التي تجوب شوارعكم الآن، ضد اليهود".

وكان الرئيس الفرنسي أعلن أواخر الشهر المنصرم أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في أيلول، في خطوة أثارت غضب إسرائيل.

وأعلنت عدة دول مؤخراً عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر، من بينها كندا وأستراليا وأندورا وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا.

ووفقاً لإحصائية لوكالة فرانس برس، تعترف 145 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية.

سكاي نيوز
 
 
"دنيئة ومليئة بالمغالطات".. باريس ترد على رسالة من رئيس وزراء الكيان

