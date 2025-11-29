السبت 2025-11-29 03:44 م

انخفاض ضغط الدم والاستحمام بالماء الساخن –ما العلاقة بينهما؟

تعبيرية
الوكيل الإخباري-   الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة قد يسبب دوخة أو شبه إغماء، خاصة للأشخاص المصابين بانخفاض ضغط الدم، بسبب توسع الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى المخ مؤقتًا.

الأعراض التي تستدعي الحذر:
دوخة مفاجئة وخفة الرأس
شبه إغماء عند الوقوف أو بعد الخروج من الحمام
زغللة أو تشوش في الرؤية
تعرّق شديد وبرودة الأطراف
تسارع ضربات القلب وفقدان التوازن


نصائح لتجنب الدوخة:
استخدام ماء فاتر بدلًا من الساخن جدًا
تجنب الوقوف المفاجئ والنهض تدريجيًا
تقصير مدة الاستحمام
شرب كمية كافية من الماء لدعم الدورة الدموية
استشارة الطبيب إذا تكررت نوبات الدوخة أو الإغماء

 

