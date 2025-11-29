انخفاض ضغط الدم والاستحمام بالماء الساخن –ما العلاقة بينهما؟

الأعراض التي تستدعي الحذر:
دوخة مفاجئة وخفة الرأس
شبه إغماء عند الوقوف أو بعد الخروج من الحمام
زغللة أو تشوش في الرؤية
تعرّق شديد وبرودة الأطراف
تسارع ضربات القلب وفقدان التوازن
نصائح لتجنب الدوخة:
استخدام ماء فاتر بدلًا من الساخن جدًا
تجنب الوقوف المفاجئ والنهض تدريجيًا
تقصير مدة الاستحمام
شرب كمية كافية من الماء لدعم الدورة الدموية
استشارة الطبيب إذا تكررت نوبات الدوخة أو الإغماء
-
أخبار متعلقة
-
لتقوية المناعة- إليك أفضل وقت لتناول الثوم
-
قائمة أدوية يحذر الأطباء من تناولها مع القهوة
-
تحذير شديد من مخاطر محتملة لبديل السكر "السوربيتول"
-
تمارين رياضية هامة تعزز قوة الدماغ
-
التهاب الحلق.. علاجات منزلية فعّالة وأخرى بلا جدوى
-
لماذا تتفاقم الأوجاع المزمنة مع التغيرات الجوية؟
-
علامات مبكرة قد تنذر بارتفاع ضغط الدم
-
هل يمكنك خفض الكوليسترول دون تناول أدوية الستاتين؟