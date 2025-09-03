بعد سن الـ30.. كيف تحمي نفسك من هشاشة العظام؟

أبرز المشكلات:
هشاشة العظام المبكرة: غالبًا بلا أعراض، وتنتج عن نقص فيتامين D والكالسيوم، سوء التغذية، التدخين، وقلة النشاط.
هشاشة العظام المتقدمة: عظام هشة تُكسر بسهولة، خاصة في الورك والعمود الفقري والمعصم، وغالبًا ما تُكتشف بعد أول كسر.
تغيرات هرمونية: انخفاض هرمون الإستروجين بعد الثلاثين أو مع انقطاع الطمث المبكر يؤدي لتسارع فقدان العظام.
ضعف العضلات والمفاصل: يزيد من خطر السقوط والكسور.
أدوية معينة: مثل أدوية الغدة الدرقية أو بعض علاجات السرطان قد تُضعف العظام.
للوقاية:
اتّباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين D.
ممارسة تمارين المقاومة والمشي بانتظام.
تجنب التدخين.
فحص كثافة العظام بشكل دوري.
مراجعة الأدوية مع الطبيب لتفادي التأثيرات الجانبية على العظام.
رسالة مهمة:
صحة العظام تبدأ من الآن – لا تنتظر الأعراض.
-
أخبار متعلقة
-
مواد في طعامك تهدد حياتك.. تعرف عليها
-
تورم الكاحلين قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة
-
منظمة الصحة العالمية: أرقام صادمة تكشف تزايد ظاهرة الانتحار عالميا
-
بحث عالمي صادم: منحنى السعادة ينقلب رأساً على عقب.. ووباء اليأس يضرب الشباب
-
علاقة غير متوقعة بين نشاط المعدة والصحة النفسية
-
دون "آثار جانبية".. مشروبات فعّالة لحرق الدهون
-
هل تناول الأناناس يوميا صحي؟
-
السكري من النوع 2: مضاعفات خطيرة تتجاوز ارتفاع السكر