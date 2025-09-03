بعد سن الـ30.. كيف تحمي نفسك من هشاشة العظام؟

الوكيل الإخباري- تُعد صحة العظام من أساسيات الحياة الصحية، لكنها كثيرًا ما تُهمل حتى تظهر المشاكل. وبعد سن الثلاثين، تبدأ كثافة العظام بالانخفاض تدريجيًا، ما يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، خاصة لدى النساء.

أبرز المشكلات:

هشاشة العظام المبكرة: غالبًا بلا أعراض، وتنتج عن نقص فيتامين D والكالسيوم، سوء التغذية، التدخين، وقلة النشاط.

هشاشة العظام المتقدمة: عظام هشة تُكسر بسهولة، خاصة في الورك والعمود الفقري والمعصم، وغالبًا ما تُكتشف بعد أول كسر.

تغيرات هرمونية: انخفاض هرمون الإستروجين بعد الثلاثين أو مع انقطاع الطمث المبكر يؤدي لتسارع فقدان العظام.

ضعف العضلات والمفاصل: يزيد من خطر السقوط والكسور.

أدوية معينة: مثل أدوية الغدة الدرقية أو بعض علاجات السرطان قد تُضعف العظام.



للوقاية:

اتّباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين D.

ممارسة تمارين المقاومة والمشي بانتظام.

تجنب التدخين.

فحص كثافة العظام بشكل دوري.

مراجعة الأدوية مع الطبيب لتفادي التأثيرات الجانبية على العظام.



رسالة مهمة:

صحة العظام تبدأ من الآن – لا تنتظر الأعراض.