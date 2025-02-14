تحديد نوع جديد من اضطرابات تخثر الدم

الوكيل الإخباري- توصل فريق من الباحثين في جامعة ماكماستر إلى اكتشاف جديد يوضح سبب استمرار تخثر الدم العفوي وغير المعتاد لدى بعض المرضى، رغم تلقيهم جرعات كاملة من مميعات الدم.

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