تشعر بالنعاس أثناء النهار؟ إليك هذه النصائح للبقاء نشطا

ووفقًا لموقع "WebMD"، فإن النعاس المفرط قد يكون عرضًا لمشكلات مثل: النوم القهري، متلازمة تململ الساقين، انقطاع النفس النومي، الاضطراب ثنائي القطب، الاكتئاب، أو نتيجة لتناول بعض الأدوية.
تناول الكافيين باعتدال: مثل القهوة أو الشاي، لكن يُفضل تجنبه مساءً.
اختيار وجبات خفيفة صحية: مثل الزبادي بالمكسرات، لتجنب انخفاض السكر المفاجئ.
أخذ قيلولة قصيرة: في وقت مبكر من النهار لتجنب اضطراب النوم الليلي.
ممارسة الرياضة بانتظام: حتى لو كانت بسيطة كالمشي 15 دقيقة يوميًا.
التعرض لأشعة الشمس: لضبط الساعة البيولوجية وزيادة النشاط.
شرب الماء بانتظام: لتجنب الجفاف الذي يسبب التعب.
تحسين جودة النوم الليلي: بالحفاظ على روتين منتظم وتجنب المشتتات.
تقليل التوتر: بممارسة الاسترخاء، كالموسيقى أو القراءة.
تحديد وقت ثابت للاستيقاظ: يوميًا، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع.
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