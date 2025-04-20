تشعر بالنعاس أثناء النهار؟ إليك هذه النصائح للبقاء نشطا

الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من النعاس المفرط أثناء النهار، ما يؤثر على نشاطهم اليومي وقد يصل إلى النوم خلال العمل أو أثناء تناول الطعام، وهو ما قد يشير إلى وجود مشكلة صحية تستدعي الانتباه.

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ووفقًا لموقع "WebMD"، فإن النعاس المفرط قد يكون عرضًا لمشكلات مثل: النوم القهري، متلازمة تململ الساقين، انقطاع النفس النومي، الاضطراب ثنائي القطب، الاكتئاب، أو نتيجة لتناول بعض الأدوية.

نصائح لتقليل النعاس خلال النهار:

تناول الكافيين باعتدال: مثل القهوة أو الشاي، لكن يُفضل تجنبه مساءً.

اختيار وجبات خفيفة صحية: مثل الزبادي بالمكسرات، لتجنب انخفاض السكر المفاجئ.

أخذ قيلولة قصيرة: في وقت مبكر من النهار لتجنب اضطراب النوم الليلي.

ممارسة الرياضة بانتظام: حتى لو كانت بسيطة كالمشي 15 دقيقة يوميًا.

التعرض لأشعة الشمس: لضبط الساعة البيولوجية وزيادة النشاط.

شرب الماء بانتظام: لتجنب الجفاف الذي يسبب التعب.

تحسين جودة النوم الليلي: بالحفاظ على روتين منتظم وتجنب المشتتات.

تقليل التوتر: بممارسة الاسترخاء، كالموسيقى أو القراءة.

تحديد وقت ثابت للاستيقاظ: يوميًا، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع.

ويُنصح باستشارة الطبيب إذا استمر النعاس بشكل مزمن، لتحديد السبب الرئيسي ووضع خطة علاج مناسبة.