تغيرات في شكل الأسنان واللثة مع التقدم في السن.. ما الأسباب؟

الوكيل الإخباري- مع التقدم في العمر، قد يلاحظ البعض تغيرات في شكل اللثة أو تحرك الأسنان من مكانها، وهي أعراض قد تثير القلق لدى كبار السن. فما أسباب هذه الظواهر، وما علاقتها بالتقدم في السن؟

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في تقرير نشره موقع "الكونسلتو" نقلًا عن كلية طب الأسنان بجامعة هارفارد، تم توضيح أبرز العوامل التي تؤثر على صحة الفم والأسنان لدى كبار السن.



1- انحسار اللثة

يُعد انحسار اللثة من أبرز التغيرات التي تصيب كبار السن، ويحدث نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

تنظيف الأسنان بقوة مفرطة مما يؤدي إلى تهيج اللثة وانسحابها بعيدًا عن جذور الأسنان.

الإصابة بأمراض اللثة، مثل التهاب اللثة وتراكم البلاك، والتي قد تتطور إلى مرض دواعم السن، وتسبب التهابات، خراجات، وأحيانًا فقدان الأسنان.



2- تحرك الأسنان

تحرك الأسنان مع التقدم في السن يمكن أن يكون طفيفًا، ويعود لأسباب منها:

الضغط المستمر من اللسان على الأسنان.

التغيرات في بنية اللثة والعظام المحيطة بالأسنان.

مشاكل صحية كامنة مثل التهاب دواعم السن.



وفي بعض الحالات، قد يؤثر تحرك الأسنان على شكل الابتسامة أو حتى طريقة الكلام، ما يستدعي علاجًا متخصصًا يبدأ بحل المشكلة الأساسية قبل التفكير في الحلول التجميلية مثل تقويم الأسنان.



3- تغير لون الأسنان

مع مرور الوقت، تتغيّر طبقة المينا البيضاء التي تغطي الأسنان، وتصبح أقل لمعانًا وقد تميل للون الرمادي أو الأصفر.

ويرتبط هذا التغير بعدة عوامل منها:

التدخين.

تناول مشروبات وأطعمة صبغية كالقهوة والشاي.

تآكل المينا نتيجة صرير الأسنان أو انخفاض محتواها المائي.





✅ نصيحة طبية:

ينصح الخبراء بزيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، وعدم إهمال التغيرات في شكل أو لون الأسنان واللثة، لأن الاكتشاف المبكر لأي خلل يُسهم في علاجه بشكل فعّال.