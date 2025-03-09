تناول الكنافة على السحور: ماذا يحدث لجسمك؟

الوكيل الإخباري- تعد الكنافة من أشهر الحلويات الرمضانية التي يفضلها الكثيرون خلال وجبة السحور، حيث يعتقد البعض أنها تمد الجسم بالطاقة خلال اليوم التالي من الصيام. لكن، وفقًا لاستشاري التغذية الحيوية والبكتيريا والمناعة، الدكتورة نهلة عبد الوهاب، فإن تناول الكنافة على السحور قد يسبب أضرارًا صحية جسيمة تؤثر على الجسم في اليوم التالي.

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العطش الشديد والعصبية:

تحذر الدكتورة نهلة عبد الوهاب من أن الكنافة تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون التي تؤدي إلى شعور بالعطش الشديد خلال ساعات الصيام. كما أن تناولها قد يؤدي إلى العصبية الشديدة في اليوم التالي من الصيام بسبب التغيرات المفاجئة في مستويات السكر في الدم.



نصائح للسحور الصحي:

توصي الدكتورة نهلة بأن يتضمن السحور بروتينات مثل البيض أو الجبن، بالإضافة إلى خضروات وزبادي، وذلك للحفاظ على حيوية الجسم ونشاطه طوال اليوم. كما نصحت بتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح، لأنها تزيد من العطش وتسبب احتباس الماء تحت الجلد، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وحصوات الكلى.



شرب الماء بكميات كافية:

وأشارت الدكتورة نهلة إلى أهمية شرب كميات كافية من الماء خلال ساعات الإفطار، بحيث يتراوح المقدار من 2 إلى 3 لتر من الماء بين أذان المغرب والسحور. يساعد هذا على ترطيب الجسم بشكل جيد ويقلل من خطر الإصابة بالجفاف والإمساك نتيجة قلة شرب الماء خلال ساعات الصيام.



ختامًا: يعد السحور الصحي ضروريًا لضمان أن الجسم يبقى نشطًا وقويًا خلال يوم الصيام، لذا من الأفضل التركيز على تناول الأطعمة المتوازنة والمتنوعة التي تساعد على ترطيب الجسم وتمنحه الطاقة اللازمة بدون التأثيرات الجانبية السلبية.