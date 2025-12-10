الأربعاء 2025-12-10 09:58 م

فرنسا .. كشف ثغرات أمن "اللوفر" وسر الـ"30 ثانية"

فرنسا .. كشف ثغرات أمن "اللوفر" وسر الـ"30 ثانية"
فرنسا .. كشف ثغرات أمن "اللوفر" وسر الـ"30 ثانية"
الأربعاء، 10-12-2025 09:17 م
الوكيل الإخباري-   قدمت المفتشية العامة للشؤون الثقافية الفرنسية، الأربعاء، إلى مجلس الشيوخ الفرنسي تقريرًا "شديد اللهجة" حول الثغرات الأمنية في متحف اللوفر التي سمحت بسرقة مجوهرات ثمينة في أكتوبر الماضي.اضافة اعلان


وبعد عرض التقرير، قدم رئيس المفتشية، نويل كوربان، ما وصفه بـ"الإخفاقات العامة" في إدارة المتحف والجهة الوصية عليه، وانتقد وزارة الثقافة الفرنسية زاعمًا أنها لم تقم بدورها الرقابي خلال السنوات الماضية.

كما انتقد رئيسة متحف اللوفر لورانس ديكار، وسلفها جان لوك مارتينيز، لعدم اطلاعهما على تقارير تدقيقية حول الأمن داخل المتحف.

وأكد التقرير أن جميع الوسائل لإحباط السرقة كانت موجودة، لكنها كانت "جامدة"، وفق ما ذكرته صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية.

وأشار كوربان إلى أن عملية السرقة لم تكن "مسألة حظ"، مشيرًا إلى "انحراف" في طريقة إدارة القضايا الأمنية داخل المتحف.

وأكد التقرير أن اللصوص كانوا سيعتقلون لو تأخروا لـ30 ثانية فقط، إذ طبق موظفو اللوفر تعليمات السطو، ولكن غرفة المراقبة كانت ضيقة ومحدودة الشاشات، ما أعاق التعرف على اللصوص.

كما أضاف التقرير أن سوء توجيه الشرطة، وعدم تحديد موقعي خروج اللصوص، مكنهم من الفرار.

وتبين أن النافذة التي خرج منها اللصوص في قاعات أبولون كانت مؤمنة بشكل "سيئ" منذ عام 2003، وأن زجاجها "ضعيف جدًا".

أما زجاج الخزائن التي تحوي المجوهرات، فصمد لثلاث دقائق فقط أمام المناشير الكهربائية المحمولة، وهي معدات لم تكن واردة في السيناريوهات الأمنية الموضوعة مسبقًا.

وخلص التقرير إلى أن سيناريو السرقة لم يؤخذ بعين الاعتبار، وأن خطر التسلل والسرقة كان أسيء تقديره.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن النظام القديم لحماية مجوهرات التاج شابته عيوب كثيرة، مؤكّدًا أن المتحف يحتاج إلى مراقبة خارجية.

وفي أكتوبر الماضي، نهب اللصوص، خلال 7 دقائق فقط، مجوهرات قدرت قيمتها بـ102 مليون دولار، لكنهم تركوا أدواتهم خلفهم وسقط منهم تاج الإمبراطورة أوجيني التاريخي، ويجري حاليًا التحقيق مع عدد من المشتبه بهم في القضية التي أثارت ضجة واسعة.

وقبل عملية السرقة، حذر مسؤولون من الحالة المزرية للمبنى الذي استقبل 8.7 مليون زائر العام الماضي.

كما كشفت تقارير صحفية أن متحف اللوفر، الذي يحتضن بعض أثمن القطع الفنية في العالم، كان يستعمل كلمة مرور سهلة لنظام كاميرات المراقبة.

وخلصت مراجعات أمنية أجرتها الوكالة الوطنية الفرنسية للأمن السيبراني إلى أن أنظمة الحماية داخل المتحف كانت "بدائية".

سكاي نيوز 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تزويد المواطنين بالطاقة

أخبار محلية هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تزويد المواطنين بالطاقة

ل

عربي ودولي الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة

الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري

أخبار محلية الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري

ل

أخبار محلية الخطاطبة رئيسًا لجمعية أطباء العيون

دبابة "ميركافا" تطلق رشقات نارية قرب الدورية الدولية في جنوب لبنان

عربي ودولي دبابة "ميركافا" تطلق رشقات نارية قرب الدورية الدولية في جنوب لبنان

ل

أخبار محلية الأردن الخامس عالميا بعدد ساعات العمل الأسبوعية

فرنسا .. كشف ثغرات أمن "اللوفر" وسر الـ"30 ثانية"

منوعات فرنسا .. كشف ثغرات أمن "اللوفر" وسر الـ"30 ثانية"

العراق: سيول تجتاح البلاد وتخلف قتلى وأضرارًا كبيرة

عربي ودولي العراق: سيول تجتاح البلاد وتخلف قتلى وأضرارًا كبيرة



 






الأكثر مشاهدة