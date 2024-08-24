خطر غير متوقع لارتفاع السكر بالدم

الوكيل الإخباري- عندما لا يتم التحكم في مرض السكري بشكل جيد، يرتفع مستوى السكر في الدم.

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وهذا ما يسمى بفرط سكر الدم. يمكن أن يسبب ارتفاع سكر الدم تلفًا للعديد من أجزاء الجسم، وخاصة الكلى.



كيف يسبب مرض السكري أضرار بالكلى؟

- تلف الأوعية الدموية داخل الكليتين. تمتلئ وحدات الترشيح في الكليتين بأوعية دموية صغيرة، وبمرور الوقت، يمكن أن تتسبب مستويات السكر المرتفعة في الدم بضيق هذه الأوعية وانسدادها وبدون كمية كافية من الدم، تتلف الكليتان.

- تلف الأعصاب: يمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا تلفًا للأعصاب في الجسم، تنقل الأعصاب الرسائل بين الدماغ وجميع أجزاء الجسم الأخرى، بما في ذلك المثانة، حيث تخبر الدماغ عندما تكون المثانة ممتلئة، ولكن إذا تضررت أعصاب المثانة، فقد لا يتمكن المريض من الشعور عندما تكون المثانة ممتلئة، حيث يمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن المثانة الممتلئة إلى إتلاف الكلى.

-التهاب المسالك البولية: إذا بقي البول في المثانة لفترة طويلة، فقد يصاب المريض بعدوى المسالك البولية، وهذا بسبب تكاثر البكتيريا. وهي كائنات دقيقة مثل الجراثيم التي يمكن أن تسبب المرض، لذلك تنمو بسرعة في البول مع ارتفاع مستوى السكري، غالبًا ما تؤثر هذه العدوى على المثانة، ولكنها يمكن أن تنتشر أحيانًا إلى الكلى.



نصائح لمرضى السكري للحفاظ على صحة الكلى

1- التحكم في نسبة السكر بالدم

أفضل طريقة لمنع تلف الكلى أو إبطائه هي الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة. وعادة ما يتم ذلك باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، وإذا لزم الأمر، استخدام الأنسولين أو أقراص خفض السكر في الدم.



2- التحكم في ضغط الدم المرتفع

يمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم من فرص الإصابة بالفشل الكلوي.



3- حماية وظائف الكلى

يمكن حماية وظائف الكلى عن طريق تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، وقد يطلب الطبيب من المريض تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم، حتى لو كان ضغط الدم طبيعيًا. تشير الأبحاث إلى أن هذه الأدوية يمكن أن تبطئ فقدان وظائف الكلى لدى جميع الأشخاص المصابين بمرض السكري حتى أولئك الذين لديهم ضغط دم طبيعي.



4- الحد من كمية البروتين التي يتم تناولها

يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري وأمراض الكلى تناول كمية كافية من البروتين من أجل صحة جيدة، ولكن تجنب الإفراط في تناوله. تشير الأبحاث إلى أن تناول كمية أقل من البروتين يمكن أن يبطئ تلف الكلى.



5- إبلاغ الطبيب فورًا بأي صعوبة في التبول

ومن المهم العلاج المبكر لالتهابات المسالك البولية. ومن علامات التهاب المسالك البولية:الحاجة المتكررة للتبول، أو الشعور بحرقة أو ألم عند التبول، أو البول العكر أو الملطخ بالدم، أو وجود رائحة قوية للبول.



6- عدم تناول الأدوية التي قد تضر بالكلى

عدم تناول الأدوية التي قد تضر بالكلى وخاصة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الأيبوبروفين والنابروكسين، ويجب قبل تناول أي مكملات عشبية لأن بعضها قد يضر بالكلى.