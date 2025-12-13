ياسمين عبد العزيز: تعلمت الدرس.. ولا وجود للحب إلا في الروايات

وقالت ياسمين إنها تعلمت في عام 2025 ألا تثق إلا بالله، وقررت إعادة اكتشاف ذاتها والاهتمام بنفسها بعد سنوات من التركيز على الآخرين، مؤكدة أنها حالياً مرتاحة وتركز على أبنائها وعملها فقط. وأضافت: "كلما ارتكبت أخطاء، أتعلم منها وأكمل.. الحياة لا تتحمّل الضعيف، أنا لا أنكسر".
وتطرقت إلى معاييرها للرجل المستقبلي، مؤكدة أن الحنان والمسؤولية أهم من المال، وأشادت بالفنان رشوان توفيق كنموذج نادر للوفاء. كما نفت الشائعات حول علاقتها بالنجم كريم فهمي، مؤكدة أن انسجامهما يرجع إلى الصداقة والكيمياء الفنية.
وختمت ياسمين حديثها برسالة تفاؤل لعام 2026، مؤكدة أنها قررت أن تحب نفسها وتسعدها، مع التركيز على السلام الداخلي والقوة الشخصية.
