السبت 2025-12-13 11:20 ص

الحكومة المصرية تتدخل لعلاج عبلة كامل.. ما القصة؟

ف
عبلة كامل
السبت، 13-12-2025 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت الجهات الرسمية المصرية قراراً بعلاج الفنانة عبلة كامل على نفقة الدولة، تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة وإسهاماتها البارزة في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

اضافة اعلان


وتشهد الفنانة المصرية ضجة على مواقع التواصل بعد تداول صور لها، لأول مرة منذ ابتعادها عن الأضواء قبل 7 سنوات إثر وعكة صحية دفعتها للاعتزال.


عبلة كامل، خريجة كلية الآداب عام 1984، بدأت مسيرتها من مسرح الطليعة وبرزت في أعمال سينمائية ناجحة مثل "اللي بالي بالك" و*"اللمبي"* و*"سيد العاطفي"، كما تركت بصمة قوية في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال مثل "ليالي الحلمية" و"حديث الصباح والمساء"* و*"سلسال الدم"*، الذي شكّل آخر ظهور فني لها قبل اعتزالها عام 2018.

 

24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن

أخبار محلية مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن

غزة: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا

فلسطين غزة: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا

اتت

طب وصحة للحماية من الأمراض الشائعة.. إليك أفضل مصادر المغنيسيوم

ال

طب وصحة أطعمة قد تزيد الإنفلونزا سوءاً.. تعرف إليها

ب

فن ومشاهير ياسمين عبد العزيز: تعلمت الدرس.. ولا وجود للحب إلا في الروايات

أسعار الذهب تحلق بارتفاع كبير محلياً

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق بارتفاع كبير محلياً

زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار

أخبار الشركات زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار

ف

فن ومشاهير الحكومة المصرية تتدخل لعلاج عبلة كامل.. ما القصة؟



 






الأكثر مشاهدة