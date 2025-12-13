الحكومة المصرية تتدخل لعلاج عبلة كامل.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- أصدرت الجهات الرسمية المصرية قراراً بعلاج الفنانة عبلة كامل على نفقة الدولة، تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة وإسهاماتها البارزة في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

وتشهد الفنانة المصرية ضجة على مواقع التواصل بعد تداول صور لها، لأول مرة منذ ابتعادها عن الأضواء قبل 7 سنوات إثر وعكة صحية دفعتها للاعتزال.



عبلة كامل، خريجة كلية الآداب عام 1984، بدأت مسيرتها من مسرح الطليعة وبرزت في أعمال سينمائية ناجحة مثل "اللي بالي بالك" و*"اللمبي"* و*"سيد العاطفي"، كما تركت بصمة قوية في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال مثل "ليالي الحلمية" و"حديث الصباح والمساء"* و*"سلسال الدم"*، الذي شكّل آخر ظهور فني لها قبل اعتزالها عام 2018.