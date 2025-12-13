الحكومة المصرية تتدخل لعلاج عبلة كامل.. ما القصة؟

وتشهد الفنانة المصرية ضجة على مواقع التواصل بعد تداول صور لها، لأول مرة منذ ابتعادها عن الأضواء قبل 7 سنوات إثر وعكة صحية دفعتها للاعتزال.
عبلة كامل، خريجة كلية الآداب عام 1984، بدأت مسيرتها من مسرح الطليعة وبرزت في أعمال سينمائية ناجحة مثل "اللي بالي بالك" و*"اللمبي"* و*"سيد العاطفي"، كما تركت بصمة قوية في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال مثل "ليالي الحلمية" و"حديث الصباح والمساء"* و*"سلسال الدم"*، الذي شكّل آخر ظهور فني لها قبل اعتزالها عام 2018.
