طبيب يكشف عن عادة خطيرة تسبب تصلب شرايين الساقين

الوكيل الإخباري-هناك عادة خاطئة، تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين المغذية للجزء السفلي من الجسم، حسبما ذكر الدكتور ألكسندر مياسنيكوف.





اضافة اعلان

وأضاف ألكسندر أن ارتفاع الكوليسترول هو السبب الرئيسي لتصلب الأوعية الدموية للقلب، ولكن تراكم اللويحات في شرايين الساقين عادةً ما ينتج عن التدخين وزيادة الالتهابات في الجسم.



وأوضح أن أعراض تصلب شرايين الساقين تشمل:

ظهور عرج متقطع عند المشي.

الشعور بألم في ربلة الساق "السمانة" والأرداف عند المشي.



وأشار إلى أن الموجات فوق الصوتية من أفضل الاختيارات الطبية التي تساعد على اكتشاف تصلب شرايين الساقين، محذرًا من إهمال العلاج، منعًا للإصابة بالغرغرينا.



وأكد ألكسندر أن علاج تصلب شرايين الساقين يتمثل في إجراء تدخل جراحي لإزالة اللويحات المتراكمة على جدرانها، مشددًا على ضرورة اتباع بعض الإرشادات لمنع تطور المرض، منها:



العلاج الطبيعي.

الحفاظ على النشاط البدني.

الإقلاع عن التدخين.