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عادات يومية قد تؤدي للإصابة بالنقرس.. إليك أبرزها

لا رلب
تعبيرية
 
الخميس، 17-04-2025 08:53 ص

الوكيل الإخباري-  حذرت الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، من بعض العادات الغذائية واليومية الخاطئة التي قد تسهم في ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الجسم، ما يؤدي إلى الإصابة بـ النقرس، وهو نوع من التهابات المفاصل يحدث نتيجة تراكم بلورات هذا الحمض في المفاصل.

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وأوضحت عسكر أن الإصابة بالنقرس غالبًا ما تكون مرتبطة بنمط الحياة والعادات الغذائية غير الصحية، مشيرة إلى أبرز العوامل التي تزيد من خطر الإصابة، والتي تشمل:
- الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني، وخاصة الكبدة، لاحتوائها على نسب عالية من البيورينات التي تتحول داخل الجسم إلى حمض اليوريك.
- تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لما تحتويه من سكريات ترفع مستويات حمض اليوريك.
- قلة شرب الماء، إذ يؤدي الجفاف إلى ضعف قدرة الكلى على التخلص من الفضلات ومنها حمض اليوريك.
- السمنة وزيادة الوزن، حيث تزيد من إنتاج الحمض وتقلل من كفاءة الجسم في التخلص منه.
- الخمول وقلة النشاط البدني.
- تناول بعض الأدوية دون إشراف طبي، مثل مدرات البول التي تؤثر على توازن حمض اليوريك في الجسم.


وفي ختام حديثها، شددت الدكتورة هالة عسكر على أهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من النقرس،

من خلال الاعتدال في تناول الغذاء، وشرب كميات كافية من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام، لا سيما رياضة المشي، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن صحي.

 

الكونسلتو 

 
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