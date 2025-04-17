عادات يومية قد تؤدي للإصابة بالنقرس.. إليك أبرزها

وأوضحت عسكر أن الإصابة بالنقرس غالبًا ما تكون مرتبطة بنمط الحياة والعادات الغذائية غير الصحية، مشيرة إلى أبرز العوامل التي تزيد من خطر الإصابة، والتي تشمل:
- الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني، وخاصة الكبدة، لاحتوائها على نسب عالية من البيورينات التي تتحول داخل الجسم إلى حمض اليوريك.
- تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لما تحتويه من سكريات ترفع مستويات حمض اليوريك.
- قلة شرب الماء، إذ يؤدي الجفاف إلى ضعف قدرة الكلى على التخلص من الفضلات ومنها حمض اليوريك.
- السمنة وزيادة الوزن، حيث تزيد من إنتاج الحمض وتقلل من كفاءة الجسم في التخلص منه.
- الخمول وقلة النشاط البدني.
- تناول بعض الأدوية دون إشراف طبي، مثل مدرات البول التي تؤثر على توازن حمض اليوريك في الجسم.
وفي ختام حديثها، شددت الدكتورة هالة عسكر على أهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من النقرس،
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