علامات تدل على خلل في وظائف الكلى: كيف تلاحظها في وقت مبكر؟

الوكيل الإخباري- تعتبر الكلى من الأعضاء الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم. إذا تراجعت وظائفها، يمكن أن تظهر مجموعة من الأعراض التي تشير إلى ضرورة الانتباه والتوجه للطبيب. وفقًا لموقع "WebMD"، إليك أبرز العلامات التي قد تدل على وجود خلل في الكلى:

اضافة اعلان



الشعور الدائم بالتعب: تراكم السموم في الجسم بسبب تراجع وظائف الكلى قد يؤدي إلى إرهاق دائم وضعف التركيز.

اضطرابات النوم: العلاقة بين مرض الكلى المزمن وانقطاع النفس أثناء النوم قد تؤثر على جودة الراحة الليلية.

الحكة وجفاف الجلد: تراكم السموم واختلال توازن المعادن قد يسبب حكة شديدة وجفاف الجلد.

التورم في الوجه والقدمين: احتباس السوائل نتيجة خلل في وظائف الكلى يؤدي إلى انتفاخ في بعض المناطق.

تقلصات العضلات: اختلال توازن المعادن في الجسم قد يسبب تشنجات عضلية مؤلمة.

ضيق التنفس: انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء بسبب الكلى قد يسبب ضيق التنفس وفقر الدم.

ضعف التركيز والذاكرة: تراكم السموم ونقص الأكسجين قد يؤثران على وظائف الدماغ، مما يسبب صعوبة في التركيز.



إذا لاحظت هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة الصحية بشكل دقيق.