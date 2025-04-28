فقدان الوزن خلال 4 أسابيع.. حمية كورية تثير جدلاً واسعاً

الوكيل الإخباري- أثارت حمية "Switch On Diet"، التي ابتكرها الدكتور الكوري يونغ-وو بارك، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وعدت بنتائج ملحوظة في خسارة الوزن خلال 4 أسابيع فقط، عبر تصحيح الاضطرابات الأيضية دون التأثير على الكتلة العضلية.

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ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة هندوستان تايمز، تعتمد الحمية على عدد من الأسس:

الصيام المتقطع لمدة 10 إلى 14 ساعة يومياً،

تناول وجبات عالية البروتين،

شرب لترين من الماء يوميًا،

النوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات،

تقييد الكربوهيدرات للوصول إلى الحالة الكيتوزية،

وأداء تمارين عالية الشدة 4 مرات أسبوعيًا.

تقسيم الحمية يتم على 4 مراحل أسبوعية:

الأسبوع الأول: تنظيف الأمعاء وتناول أطعمة نباتية ومشروبات بروتينية، مع الامتناع عن الألبان والدقيق والقهوة.

الأسبوع الثاني: صيام كامل 24 ساعة ووجبات منخفضة الكربوهيدرات بدون تمارين شاقة.

الأسبوعان الثالث والرابع: صيام يومين إلى 3 أيام أسبوعياً، مع وجبات خفيفة وغنية بالمغذيات، والسماح بتناول الكربوهيدرات الصحية بعد التمارين فقط.



ويُوصى بعد انتهاء الحمية بالاستمرار في الصيام ليوم كامل أسبوعيًا، وصيام 14 ساعة إضافية أسبوعياً للمحافظة على التوازن الأيضي واستمرار فقدان الوزن.

ارم نيوز