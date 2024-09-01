فوائد وأضرار البذور للصحة

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة ناتاليا بالوبانوفا، رئيسة قسم البيولوجيا العامة والصيدلة في جامعة "سينيرجي"، إلى أن البذور غنية بالزنك وأحماض أوميغا الدهنية وغير ذلك.

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ووفقًا لها، تحتوي بذور عباد الشمس، مثلاً، على الزنك وأحماض أوميغا وفيتامين E والنحاس. وتؤثر إيجابيًا في الشعر والأظافر والجلد، ولكن مع ذلك، لا ينصح البعض بتناولها.



وتقول: "يسمح تركيب البذور بتقوية الجهاز العضلي وتحسين الدورة الدموية. لذلك ينصح من يمارس نشاطًا بدنيًا مكثفًا ومنتظمًا بتناولها. كما أنها تحسن عمل الجهاز الهضمي والتوازن الحمضي القاعدي في الجسم".



وبالإضافة إلى ذلك، تحفز البذور عملية إنتاج التربتوفان في الجسم. والتربتوفان حمض أميني يحفز إنتاج هرمونات السعادة، لذلك يتحسن المزاج بعد تناولها، مما يساعد على تخفيف التوتر.



وتقول: "ينصح بتناول ما لا يزيد عن 75 غرامًا من البذور في اليوم. ولا ينصح بإعطائها للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 1.5 سنة، لأنها غنية بالبروتين والدهون، مما يستغرق هضمها وامتصاصها فترة طويلة.

كما لا ينصح بها للأشخاص الذين يعانون من التهاب الغشاء المخاطي للمعدة وقرحة المعدة ومرض النقرس وأمراض الحلق والحنجرة وكذلك السمنة".

RT