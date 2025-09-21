فوائد ومخاطر تناول الحمضيات

الوكيل الإخباري- تعد الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت واليوسفي من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية، إذ تحتوي على فيتامين ج، والألياف، ومضادات الأكسدة، التي تعزز جهاز المناعة وتدعم صحة القلب والجهاز الهضمي.



المخاطر والتحذيرات:

تفاعل مع الأدوية:

خاصة الجريب فروت، الذي يحتوي على مركبات تعيق إنزيم السيتوكروم P450 3A4، مما قد يرفع مستويات بعض الأدوية في الدم ويسبب آثاراً جانبية خطيرة (مثل أدوية الستاتين وحاصرات قنوات الكالسيوم).



تآكل مينا الأسنان:

الحموضة العالية قد تسبب تآكلاً تدريجياً، لذا يُنصح بشرب الماء بعد تناول الحمضيات وتجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعدها.

مشاكل في الجهاز الهضمي:

الإفراط قد يؤدي إلى حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض، خصوصاً لدى الحساسين.



ردود فعل تحسسية:

تشمل الطفح الجلدي والتورم ومشاكل التنفس، وفي حال حدوث أعراض شديدة يجب مراجعة الطبيب فوراً.