فوائد ومخاطر تناول الحمضيات

تفاعل مع الأدوية:
خاصة الجريب فروت، الذي يحتوي على مركبات تعيق إنزيم السيتوكروم P450 3A4، مما قد يرفع مستويات بعض الأدوية في الدم ويسبب آثاراً جانبية خطيرة (مثل أدوية الستاتين وحاصرات قنوات الكالسيوم).
تآكل مينا الأسنان:
الحموضة العالية قد تسبب تآكلاً تدريجياً، لذا يُنصح بشرب الماء بعد تناول الحمضيات وتجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعدها.
مشاكل في الجهاز الهضمي:
الإفراط قد يؤدي إلى حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض، خصوصاً لدى الحساسين.
ردود فعل تحسسية:
تشمل الطفح الجلدي والتورم ومشاكل التنفس، وفي حال حدوث أعراض شديدة يجب مراجعة الطبيب فوراً.
-
أخبار متعلقة
-
التين.. كنز غذائي لصحة الهضم والقلب والبشرة
-
فقدان الوزن المفاجئ دون سبب.. تحذير من مشكلات صحية خطيرة
-
اختبار الوقوف على ساق واحدة: مؤشر بسيط لصحتك البدنية
-
ستوكهولم تقدم للعالم نموذجاً بديلاً لمكافحة التدخين
-
دراسة مقلقة تكشف تفاصيل مفاجئة عن مكملات فيتامين (د)
-
زيت السمك.. تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض مع الالتزام بالجرعة الصحيحة
-
هل يعالج زيت الكافور أمراض التنفس وآلام المفاصل؟
-
7 فوائد مذهلة لتقليل استخدام الهاتف قبل النوم