الأحد 2025-09-21 03:39 م
 

فوائد ومخاطر تناول الحمضيات

2
تعبيرية
 
الأحد، 21-09-2025 01:39 م

الوكيل الإخباري-  تعد الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت واليوسفي من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية، إذ تحتوي على فيتامين ج، والألياف، ومضادات الأكسدة، التي تعزز جهاز المناعة وتدعم صحة القلب والجهاز الهضمي.

اضافة اعلان

المخاطر والتحذيرات:
تفاعل مع الأدوية:
خاصة الجريب فروت، الذي يحتوي على مركبات تعيق إنزيم السيتوكروم P450 3A4، مما قد يرفع مستويات بعض الأدوية في الدم ويسبب آثاراً جانبية خطيرة (مثل أدوية الستاتين وحاصرات قنوات الكالسيوم).


تآكل مينا الأسنان:
الحموضة العالية قد تسبب تآكلاً تدريجياً، لذا يُنصح بشرب الماء بعد تناول الحمضيات وتجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعدها.
مشاكل في الجهاز الهضمي:
الإفراط قد يؤدي إلى حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض، خصوصاً لدى الحساسين.


ردود فعل تحسسية:
تشمل الطفح الجلدي والتورم ومشاكل التنفس، وفي حال حدوث أعراض شديدة يجب مراجعة الطبيب فوراً.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بدء تدريس مادة "علوم النفس والاجتماع" لطلبة الصف الثاني عشر

هيئة النزاهة و مكافحة الفساد

أخبار محلية مكافحة الفساد: توقيف موظف في النقل البري وصاحب مكتب تأجير مركبات

الأمين العام لوزارة الخارجية يتسلّم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد.

أخبار محلية الخارجية تتسلّم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

5قف

فيديو الوكيل تخيّل أن تصلك حوالة (كليك) لم تكن لك… كيف ستتصرف؟

لار

المرأة والجمال قلادات القلب.. موضة خالدة تتألق في 2025

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

لا

طب وصحة التين.. كنز غذائي لصحة الهضم والقلب والبشرة

ه

المرأة والجمال حمض الغليكوليك: فوائده للبشرة والشعر وكيفية استخدامه



 
 





الأكثر مشاهدة