الأحد 2025-12-14 04:52 م

اللواء المعايطة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

الأحد، 14-12-2025 03:07 م
الوكيل الإخباري-   التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد، المشاركين بدورة الدفاع "23"، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، خلال محاضرة ألقاها بعنوان "استراتيجية الأمن العام وموقعها في الأمن الوطني". اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة، خلال المحاضرة، أن مفهوم الأمن الوطني بمضامينه الشاملة، يقوم على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية كافة، وبشكل يضمن حماية المصالح الوطنية العليا، ويحفظ أمن واستقرار الدولة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقوم به المواطن بصفته شريكاً رئيساً في منظومة الأمن المجتمعي. 

وبيَّن مدير الأمن العام، أن ما تشهده مديرية الأمن العام من تطور وتحديث في منظومة عملها الأمني والشرطي، ومستوى ما تقدمه من خدمات إنسانية ومجتمعية، جاء نتاج الدعم والاهتمام الذي تحظى به من جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، الملك عبد الله الثاني، شأنها شأن باقي مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة الباسلة -الجيش العربي- ، الأمر الذي انعكس على مسيرتنا الوطنية التي أصبح خلالها الوطن أكثر تطور وحداثة.
 
 


