اللواء المعايطة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

وأكد اللواء المعايطة، خلال المحاضرة، أن مفهوم الأمن الوطني بمضامينه الشاملة، يقوم على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية كافة، وبشكل يضمن حماية المصالح الوطنية العليا، ويحفظ أمن واستقرار الدولة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقوم به المواطن بصفته شريكاً رئيساً في منظومة الأمن المجتمعي.
وبيَّن مدير الأمن العام، أن ما تشهده مديرية الأمن العام من تطور وتحديث في منظومة عملها الأمني والشرطي، ومستوى ما تقدمه من خدمات إنسانية ومجتمعية، جاء نتاج الدعم والاهتمام الذي تحظى به من جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، الملك عبد الله الثاني، شأنها شأن باقي مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة الباسلة -الجيش العربي- ، الأمر الذي انعكس على مسيرتنا الوطنية التي أصبح خلالها الوطن أكثر تطور وحداثة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين هجوما إرهابيا وقع في مدينة سيدني في أستراليا
-
ضبط 1411 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية خلال تشرين الثاني
-
وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى الجمهورية اليمنية
-
سلامي يوضح حول امكانية مشاركة النعيمات بكأس العالم
-
سلامي : المنتخب يعاني من غياب لاعبين مهمين وهؤلاء أبرز الغائبين
-
بنك الملابس الخيري يقيم نشاطا إنسانيا في عمان والكرك
-
أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله
-
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي