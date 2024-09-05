كيف تتخلصين من شخير طفلك؟.. 6 حيل منزلية

الوكيل الإخباري- شخير الأطفال ظاهرة تثير قلق العديد من الأمهات، حيث يعاني عدد كبير من الأطفال من انسداد الأنف أثناء النوم، ما يتسبب في صدور أصوات مرتفعة من الأنف والفم، والمعروفة بـ"الشخير". وفي الغالب، يمكن أن يكون الشخير ظاهرة عارضة ولا تثير القلق، ولكن إذا تكررت بشكل مستمر أو كانت شديدة، قد تكون إشارة إلى مشكلات في التنفس أثناء النوم.

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أسباب شخير الأطفال

السمنة

الاحتقان والحساسية

اللوزتان المتورمتان

الربو



طرق لتجنب شخير الطفل

تعتبر بعض الإجراءات البسيطة في المنزل من بين الخيارات التي قد تساعد في التخفيف من شخير الأطفال. إليك بعض النصائح التي قد تكون فعالة:



-النوم على جانب واحد: يمكن أن يساعد وضع الطفل على أحد الجانبين خلال النوم في تحسين تدفق الهواء عبر الحلق، وبالتالي قد يقلل من احتمالية الشخير.



-رفع الرأس: رفع رأس الطفل قليلاً عن مستوى الفراش يمكن أن يساهم في تقليل الشخير، حيث يُعتبر هذا الإجراء فعالاً في تحسين تدفق الهواء خلال النوم.



-الحصول على قسط كافٍ من النوم: يؤثر نقص النوم على عضلات الحلق ويمكن أن يزيد من احتمالية الشخير. تأكد من أن الطفل يحصل على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة للمساعدة في الاسترخاء.

علاج الحساسية المزمنة: يمكن أن تكون الحساسية سبباً للشخير عند الأطفال. يُفضل مراجعة الطبيب لتحديد الأسباب واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحساسية.



-استئصال اللحمية أو اللوزتين: في حالة الشخير الشديد، قد يقترح الطبيب إجراء عملية استئصال للحمية أو اللوزتين لتحسين تدفق الهواء.



-العلاجات المنزلية:

زيت النعناع: يُمكن استخدام زيت النعناع لتنظيف الأنف والجهاز التنفسي.

زيت الأوكالبتوس: يُستخدم لتسهيل التنفس وتنظيف المجاري التنفسية.

الفلفل الأسود: يُستخدم لفتح انسداد الأنف وتقليل الشخير.



مع الحرص على عدم استخدام أي علاج منزلي دون استشارة الطبيب، ويُفضل تقديم الإرشادات الطبية للأطفال.

عربي بوست