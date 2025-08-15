إصابة 5 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين في رام الله والخليل

الوكيل الإخباري- أصيب 5 فلسطينيين بجروح مختلفة، اليوم الجمعة، في هجمات واعتداءات إرهابية، شنهما مستوطنون متطرفون يهود وسط وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وهاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله بالضفة الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه الأهالي في بلدة المزرعة الشرقية شمال غرب مدينة رام الله، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، تم نقلهم إلى مجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج.