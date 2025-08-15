إصابة 5 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين في رام الله والخليل

وهاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله بالضفة الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه الأهالي في بلدة المزرعة الشرقية شمال غرب مدينة رام الله، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، تم نقلهم إلى مجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج.
كما أُصيب مواطن فلسطيني وزوجته، اليوم الجمعة، بجروح ورضوض جراء اعتداء المستوطنين المتطرفين عليهما بالضرب بالعصي والهراوات، في مسافر يطا جنوب الخليل.
