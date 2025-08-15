عجلون: إشغال كامل للمنتجعات وسط حركة سياحية نشطة

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع، حركة سياحية نشطة وارتفاعًا كبيرًا في نسب إشغال الشاليهات والمنتجعات والمواقع السياحية، ما جعلها وجهة مفضلة للزوار المحليين والعرب والأجانب.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة مجلس المحافظة المهندس معاوية عنانبة، إن المجلس يُولي اهتمامًا خاصًا بالمشاريع التي تدعم السياحة المستدامة، مشيرًا إلى أن وجود المشاريع السياحية والمسارات يمثل أداة فعالة في تسويق المحافظة وإبراز ميزاتها التنافسية.



وأشار مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة إلى أن السياحة في المحافظة، شهدت حركة عالية الفعالية ونشطة جدًا، شملت قطاع المطاعم والمنشآت الفندقية والمتنزهات والاستراحات السياحية في كافة المواقع السياحية والأثرية والوجهات في المحافظة، فيما تتابع كوادر المديرية كافة المواقع للتأكد والاطلاع على الالتزامات والاشتراطات الواجب توفرها في المنشآت المختلفة لخدمة الزوار.



وأضاف، أن المناطق الأثرية والسياحية والشلالات والينابيع، تشهد طيلة الصيف حركة تنزه نشطة على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن مناطق أودية راجب وحلاوة وعرجان وغيرها من المواقع، تُعد من أهم نقاط الجذب السياحي على مستوى المملكة نظرًا للميزات النسبية التي تتمتع بها، حيث أصبحت قبلة للسياحة الداخلية والخارجية.



بدوره، قال الناشط الاجتماعي عربي فريحات، إن الإقبال الكبير على عجلون يعكس مكانتها السياحية المميزة، داعيًا إلى استثمار هذا الزخم في الترويج للمحافظة على المستويين المحلي والخارجي ودعم المشاريع الريفية التي توفر فرص عمل وتنهض بالاقتصاد المحلي.



صاحب شاليهات في منطقة اشتفينا محمد القضاة، قال إن جميع الشاليهات في مشروعه ممتلئة منذ أيام، وأن الحجز يتطلب فترة مسبقة لا تقل عن أسبوع، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن الإقبال يزداد مع اعتدال الطقس وتنوع المنتج السياحي.