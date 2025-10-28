كيف تحسن جودة الهواء داخل المنزل؟

الوكيل الإخباري- رغم القلق من تلوث الهواء الخارجي، فإن الهواء داخل المنزل له تأثير كبير على صحتك. ضعف جودة الهواء الداخلي قد يسبب أعراضًا للجهاز التنفسي غير مبررة، وحساسية، وربو، وحتى أمراض القلب والسرطان.

خطوات تحسين جودة الهواء داخل المنزل

1. الحد من الملوثات

التعرف على مصادر التلوث داخل المنزل وتجنب إضافتها يقلل من المخاطر الصحية. أبرز الملوثات:

التدخين السلبي: الدخان المنبعث من السجائر أو الملوثات المترسبة على الملابس والأثاث.

الحل: تجنب التدخين داخل المنزل وتقليل التعرض للدخان الخارجي على الملابس.

الفورمالديهايد: مركب عضوي متطاير موجود في الأثاث المصنوع من الخشب المركب والمواد اللاصقة.

طرق التقليل منه:

اختيار الأثاث المستعمل أو الخشب الصلب.

تهوية المنزل جيدًا.

منتجات التنظيف الكيميائية: مثل منظفات الزجاج، المبيضات، ومعطرات الجو.

الحل: استخدام منتجات تنظيف آمنة وغير سامة للحفاظ على الهواء نظيفًا.

2. تنقية الهواء

استخدام أجهزة تنقية الهواء يقلل من الملوثات المحمولة جوًا داخل المنزل.

3. إضافة النباتات الداخلية

بعض النباتات تساعد على تحسين جودة الهواء وامتصاص الملوثات بشكل طبيعي.



الفوائد الصحية

اتباع هذه الخطوات يقلل من خطر الإصابة بالأمراض، ويحسن جودة الحياة، ويجعل بيئة المنزل أكثر أمانًا وصحة لك ولعائلتك.