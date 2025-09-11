الخميس 2025-09-11 01:44 م
 

كيف يؤثر المشي على نومك؟

فافافافا
تعبيرية
 
الخميس، 11-09-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري-   يُعد النوم الجيد أساساً لصحة الجسم والعقل، لكن الكثيرين يعانون من الأرق أو قلة جودة النوم بسبب ضغوط الحياة ونمط المعيشة الحديث. وفي الوقت نفسه، يُعتبر المشي أحد أسهل وأبسط الأنشطة البدنية التي يمكن دمجها في الروتين اليومي دون الحاجة لمعدات أو جهد كبير. وقد أظهرت دراسات حديثة أن المشي لا يساهم فقط في تحسين اللياقة والصحة العامة، بل يلعب دوراً فعالاً في تحسين جودة النوم ومدته، مما يجعله وسيلة طبيعية وآمنة للحصول على نوم أفضل.

اضافة اعلان

 فوائد المشي للنوم:
يقلل التعب والتوتر.
يُحسّن جودة وكفاءة النوم.
يُساعد على النوم أسرع ولمدة أطول.
يُنظّم ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم.


كم خطوة تحتاج؟
لا رقم ثابت، لكن يُنصح بـ8,000 إلى 10,000 خطوة يوميًا.
المشي أكثر من المعتاد يُحسّن النوم حتى لو لم تصل لـ10,000 خطوة.


أفضل وقت للمشي؟
أي وقت يناسبك، لكن يُفضل تجنب التمارين المكثفة قبل النوم بساعتين.
نصائح لنوم أفضل:
التزم بموعد نوم منتظم.
قلل الإضاءة والشاشات قبل النوم.
اجعل الغرفة مظلمة وباردة وهادئة.
تجنب القيلولة الطويلة.


🔹 الخلاصة: المشي اليومي، ولو لفترات قصيرة، يعزز جودة النوم ويحسن الصحة العامة.

 

الشرق الاوسط 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قاضي القضاة يتفقد سير العمل بالمحكمة الإبتدائية الشرعية بمادبا

أخبار محلية قاضي القضاة يتفقد سير العمل بالمحكمة الإبتدائية الشرعية بمادبا

اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني

أخبار محلية وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني

حملة واسعة لتنظيف مجاري السيول والأودية

أخبار محلية بلدية بيرين تبدأ حملة تنظيف مجاري السيول والاودية استعدادا لموسم الشتاء

56

فن ومشاهير شيرين تصدر بياناً رسمياً بعد إعلان موعد حفلها مع فضل شاكر في السعودية

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يرعى حفل تخريج مدربي مؤسسة التدريب المهني في "لومينوس"

14

فن ومشاهير بعد أزمة عمرو دياب وتامر حسني.. من يتصدر سباق صيف 2025؟

عناصر الأمن السوري خلال القبض على خلية تابعة لحزب الله

عربي ودولي الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تنشط في ريف دمشق الغربي



 
 





الأكثر مشاهدة