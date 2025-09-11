كيف يؤثر المشي على نومك؟

الوكيل الإخباري- يُعد النوم الجيد أساساً لصحة الجسم والعقل، لكن الكثيرين يعانون من الأرق أو قلة جودة النوم بسبب ضغوط الحياة ونمط المعيشة الحديث. وفي الوقت نفسه، يُعتبر المشي أحد أسهل وأبسط الأنشطة البدنية التي يمكن دمجها في الروتين اليومي دون الحاجة لمعدات أو جهد كبير. وقد أظهرت دراسات حديثة أن المشي لا يساهم فقط في تحسين اللياقة والصحة العامة، بل يلعب دوراً فعالاً في تحسين جودة النوم ومدته، مما يجعله وسيلة طبيعية وآمنة للحصول على نوم أفضل.





فوائد المشي للنوم:

يقلل التعب والتوتر.

يُحسّن جودة وكفاءة النوم.

يُساعد على النوم أسرع ولمدة أطول.

يُنظّم ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم.



كم خطوة تحتاج؟

لا رقم ثابت، لكن يُنصح بـ8,000 إلى 10,000 خطوة يوميًا.

المشي أكثر من المعتاد يُحسّن النوم حتى لو لم تصل لـ10,000 خطوة.



أفضل وقت للمشي؟

أي وقت يناسبك، لكن يُفضل تجنب التمارين المكثفة قبل النوم بساعتين.

نصائح لنوم أفضل:

التزم بموعد نوم منتظم.

قلل الإضاءة والشاشات قبل النوم.

اجعل الغرفة مظلمة وباردة وهادئة.

تجنب القيلولة الطويلة.



🔹 الخلاصة: المشي اليومي، ولو لفترات قصيرة، يعزز جودة النوم ويحسن الصحة العامة.