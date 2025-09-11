كيف يؤثر المشي على نومك؟

يقلل التعب والتوتر.
يُحسّن جودة وكفاءة النوم.
يُساعد على النوم أسرع ولمدة أطول.
يُنظّم ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم.
كم خطوة تحتاج؟
لا رقم ثابت، لكن يُنصح بـ8,000 إلى 10,000 خطوة يوميًا.
المشي أكثر من المعتاد يُحسّن النوم حتى لو لم تصل لـ10,000 خطوة.
أفضل وقت للمشي؟
أي وقت يناسبك، لكن يُفضل تجنب التمارين المكثفة قبل النوم بساعتين.
نصائح لنوم أفضل:
التزم بموعد نوم منتظم.
قلل الإضاءة والشاشات قبل النوم.
اجعل الغرفة مظلمة وباردة وهادئة.
تجنب القيلولة الطويلة.
🔹 الخلاصة: المشي اليومي، ولو لفترات قصيرة، يعزز جودة النوم ويحسن الصحة العامة.
