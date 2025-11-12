كيف يخفف النظام الغذائي أعراض التهاب المفاصل في الشتاء

الوكيل الإخباري- مع اقتراب الشتاء، يزداد شعور المصابين بالتهاب المفاصل بالتصلب والألم، نتيجة انخفاض درجات الحرارة التي تقلل تدفق الدم إلى العضلات والمفاصل.

تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب وتحسين الراحة، بجانب الأدوية والعلاجات المعتادة.



من الأطعمة الفعالة:

زيت الزيتون البكر الممتاز: يحتوي على مركب أوليوكانثال يشبه الأدوية المضادة للالتهابات.

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل: تقلل الالتهاب.

الزنجبيل والكركم مع الفلفل الأسود: خصائص مضادة للالتهابات.

المكسرات والبذور مثل الجوز وبذور الشيا والكتان: تساعد في التحكم بالالتهابات.

الفواكه والخضروات الملونة: غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي أنسجة المفاصل.



كما يُنصح بالحفاظ على الترطيب، الوزن الصحي، والحد من الأطعمة المصنعة لضمان مرونة المفاصل ودعم الحركة طوال الشتاء.