كيف يخفف النظام الغذائي أعراض التهاب المفاصل في الشتاء

تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب وتحسين الراحة، بجانب الأدوية والعلاجات المعتادة.
من الأطعمة الفعالة:
زيت الزيتون البكر الممتاز: يحتوي على مركب أوليوكانثال يشبه الأدوية المضادة للالتهابات.
الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل: تقلل الالتهاب.
الزنجبيل والكركم مع الفلفل الأسود: خصائص مضادة للالتهابات.
المكسرات والبذور مثل الجوز وبذور الشيا والكتان: تساعد في التحكم بالالتهابات.
الفواكه والخضروات الملونة: غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي أنسجة المفاصل.
كما يُنصح بالحفاظ على الترطيب، الوزن الصحي، والحد من الأطعمة المصنعة لضمان مرونة المفاصل ودعم الحركة طوال الشتاء.
