كيف يمكن التقليل من مخاطر تناول الفسيخ في العيد؟

الوكيل الإخباري- يُعتبر الفسيخ والرنجة من الأطعمة الشعبية التي يفضلها البعض في أيام عيد الفطر المبارك، ولكن هناك بعض المخاوف الصحية المرتبطة بهما، خاصة فيما يتعلق بارتفاع مستويات الصوديوم فيهما. وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، كيفية تقليل هذه المخاطر للاستمتاع بهما بأمان:

اضافة اعلان



تناولها بكميات معتدلة

يجب تناول الفسيخ والرنجة بشكل معتدل، حيث أن الإفراط فيهما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد، بسبب محتواهما العالي من الصوديوم. هذا قد يزيد من خطر الإصابة بفشل عضلة القلب والسكتة الدماغية، وبالتالي يجب الحذر خاصةً لمرضى الضغط.



تناول الرنجة بعد عصر الليمون وإضافة الزيت والخل

من الأفضل تناول الرنجة بعد عصر الليمون عليها وإضافة الزيت والخل. ذلك يساعد في تقليل نسبة الأملاح الزائدة، كما يساعد الليمون في قتل البكتيريا التي قد تكون موجودة في السمك.



الإكثار من السوائل والخضروات

ينصح بشرب كميات كبيرة من السوائل مثل الماء وعصائر الليمون والبرتقال والكركديه لتعويض السوائل المفقودة والمساعدة في التخلص من الأملاح الزائدة. كما يُفضل تناول الخضروات الورقية مثل الخس، البقدونس، البصل الأخضر، الشبت، الجرجير، والكرفس، فهي غنية بالمياه وتساعد في طرد الأملاح.



شراء الأسماك من أماكن موثوق بها

يجب التأكد من شراء الفسيخ والرنجة من أماكن موثوق بها لتجنب أي مخاطر صحية قد تنتج عن التسمم البكتيري. يفضل أيضًا تجنب تناول رأس السمكة وعظمها، والتخلص من الجلد قبل تناولها.

ملاحظة هامة: إذا ارتفع ضغط الدم إلى مستويات خطيرة (أكثر من 180/110)، يجب على المريض التوجه فورًا إلى الطبيب وتناول الأدوية الخاصة بالضغط.



باتباع هذه النصائح، يمكن تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بتناول الفسيخ والرنجة والاستمتاع بهما بأمان خلال أيام العيد.