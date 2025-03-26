كيف يمكن التقليل من مخاطر تناول الفسيخ في العيد؟

تناولها بكميات معتدلة
يجب تناول الفسيخ والرنجة بشكل معتدل، حيث أن الإفراط فيهما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد، بسبب محتواهما العالي من الصوديوم. هذا قد يزيد من خطر الإصابة بفشل عضلة القلب والسكتة الدماغية، وبالتالي يجب الحذر خاصةً لمرضى الضغط.
تناول الرنجة بعد عصر الليمون وإضافة الزيت والخل
من الأفضل تناول الرنجة بعد عصر الليمون عليها وإضافة الزيت والخل. ذلك يساعد في تقليل نسبة الأملاح الزائدة، كما يساعد الليمون في قتل البكتيريا التي قد تكون موجودة في السمك.
الإكثار من السوائل والخضروات
ينصح بشرب كميات كبيرة من السوائل مثل الماء وعصائر الليمون والبرتقال والكركديه لتعويض السوائل المفقودة والمساعدة في التخلص من الأملاح الزائدة. كما يُفضل تناول الخضروات الورقية مثل الخس، البقدونس، البصل الأخضر، الشبت، الجرجير، والكرفس، فهي غنية بالمياه وتساعد في طرد الأملاح.
شراء الأسماك من أماكن موثوق بها
يجب التأكد من شراء الفسيخ والرنجة من أماكن موثوق بها لتجنب أي مخاطر صحية قد تنتج عن التسمم البكتيري. يفضل أيضًا تجنب تناول رأس السمكة وعظمها، والتخلص من الجلد قبل تناولها.
باتباع هذه النصائح، يمكن تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بتناول الفسيخ والرنجة والاستمتاع بهما بأمان خلال أيام العيد.
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