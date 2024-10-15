لماذا فقدنا الشعور بالوقت منذ عام 2019؟.. طبيب نفسي يجيب

الوكيل الإخباري- يتداول معظم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورات يسخرون فيها من عدم شعورهم بالزمن منذ عام 2019، كما لو كان قد توقف الوقت عند هذه السنة.

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أسباب فقدان الشعور بالوقت منذ عام 2019



في هذا الصدد، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إن فقدان الشعور بالوقت الذي يشكو منه الأشخاص في الوقت الراهن يرجع سببه إلى التغيرات الكبيرة والمفاجئة التي شهدها العالم منذ نهاية عام 2019.



1- العزل المنزلي

وأضاف فرويز أن ظهور فيروس كورونا من أبرز هذه التغيرات العالمية التي أفقدتنا الشعور بالوقت، موضحًا أن الإغلاق الشامل الذي فرضته جائحة كوفيد-19 أجبرنا على البقاء في المنزل.



وأوضح استشاري الطب النفسي أن الإنسان يدرك الوقت بالاعتماد على الأحداث التي يمر بها، متابعًا: "عندما تقل الأنشطة اليومية، يفقد العقل القدرة على الشعور بالزمن".



2- الإفراط في استخدام الإنترنت

وأشار إلى أن التكنولوجيا من أسباب عدم الشعور بالزمن، مؤكدًا أن الاستخدام المفرط للإنترنت، بما في ذلك السوشال ميديا، جعل الوقت يبدو وكأنه يمر بسرعة أكبر، بالإضافة إلى الانفصال عن الواقع.



3- الضغط العصبي