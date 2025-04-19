لماذا يجب أن تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية مساءً؟

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة موناش الأسترالية عن وجود علاقة واضحة بين توقيت التمارين الرياضية وشدتها من جهة، وجودة النوم من جهة أخرى. وأظهرت نتائج الدراسة، التي نُشرت تفاصيلها عبر موقع "روسيا اليوم"، أن ممارسة التمارين المكثفة في ساعات المساء المتأخرة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات ملحوظة في النوم.

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وتابع الفريق البحثي نحو 14,689 مشاركًا على مدى عام كامل، مستخدمين أجهزة متطورة لقياس النشاط البدني وأنماط النوم. وخلصت البيانات إلى أن الأشخاص الذين مارسوا تمارين مكثفة مثل الجري لمسافات طويلة أو التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) خلال الأربع ساعات التي تسبق موعد النوم، واجهوا صعوبات في الخلود إلى النوم، كما سجلوا انخفاضًا في جودة النوم بشكل عام وارتفاعًا في معدل ضربات القلب أثناء الليل.



وفسّر الدكتور جوش ليتا، أحد الباحثين الرئيسيين، هذه النتائج بقوله: "التمارين المكثفة ترفع درجة حرارة الجسم وتزيد من إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ما يضع الجسم في حالة يقظة تمنعه من الانتقال إلى حالة الاسترخاء الضرورية للنوم العميق". وأضاف أن هذه التأثيرات قد تستمر لعدة ساعات بعد انتهاء التمرين.



ورغم هذه النتائج، أوضحت الدراسة أن التمارين الخفيفة إلى المعتدلة – مثل المشي، أو ممارسة اليوغا، أو السباحة الهادئة – لا تسبب التأثيرات نفسها، بل يمكن أن تُسهم في تحسين جودة النوم لدى بعض الأشخاص، نظرًا لقدرتها على تهدئة الجسم والعقل.



وتقدم هذه الدراسة رؤى جديدة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة في المساء نتيجة جداولهم اليومية المزدحمة، وتفتح المجال أمام صياغة توصيات أكثر دقة حول التوقيت الأنسب وكثافة التمارين لتحقيق التوازن المثالي بين اللياقة البدنية والنوم الصحي.



وأوصى الباحثون بإجراء المزيد من الدراسات لفهم الفروقات الفردية في استجابة الأشخاص للتمارين المسائية، ما قد يفسر سبب تأثر البعض بها دون غيرهم.