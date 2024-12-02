لماذا يعتبر لقاح الأنفلونزا ضرورة للأمهات الحوامل؟

وأشار الخبراء إلى أن هناك نوعان رئيسيان من لقاح الإنفلونزا، الأولى عبارة عن حقنة وبخاخ للأنف، لكن يجب التأكد من حصولك على واحدة من هؤلاء كل عام هو أفضل طريقة لتجنب الإصابة، ويعد الحصول على اللقاح سنويًا مهم لأن الفيروس يتغير ويتطور ، لذلك يقوم الباحثون بتحديث تركيبة اللقاح، ومع بدء موسم الإنفلونزا في شهر أكتوبر تقريبًا، والتي تبلغ ذروته بين ديسمبر وفبراير، يجب أن تحدد موعدًا للتلقيح في وقت مبكر للوقاية من العدوى.
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